“Hacer popó debería dar placer, no vergüenza”: el mensaje de la “doctora popó” en la FILBo 2026

FILBo 2026

La médica gastroenteróloga Juliana Suárez Correa presentó en la FILBo 2026 “Sofía y la fábrica de popó”, una versión dirigida a niños de su exitoso libro “El arte de hacer popó”.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, la “doctora popó”, como ahora es conocida, habló sin rodeos de un tema que la mayoría evitamos y pocos se atreven a mencionar. “Nos da mucha pena reconocer algo que hacemos todos. Nos incomoda que sepan que hacemos popó, y más aún los ruidos y olores que hacen parte del proceso”, explicó.

Para la especialista, es fundamental entender que se trata de una función natural del cuerpo. Incluso, señala que el popó puede ser una señal clave sobre el estado de nuestro sistema digestivo. “Hacer popó debería producir placer, no vergüenza”, recalcó.

Tabúes

La doctora Suárez Correa cuestiona prácticas que aún persisten en algunos entornos laborales, donde los baños parecen estar destinados solo para orinar y se desincentiva hacer popó. A su juicio, esto refuerza traumas adquiridos desde la infancia, como evitar usar baños ajenos o en espacios donde, socialmente, no está bien visto.

Lo femenino y lo masculino

Sobre las diferencias entre hombres y mujeres, explica que la anatomía femenina, especialmente en el piso pélvico, puede influir en una mayor tendencia a problemas digestivos. A esto se suma el pudor y ciertos hábitos de higiene que, en algunos casos, terminan favoreciendo el estreñimiento.

La médica recuerda incluso un meme que refleja ese imaginario: “Las mujeres bonitas no hacen popó”.

También advierte que el sistema digestivo funciona casi como un “segundo cerebro”, tomando decisiones según el contexto. Si el cuerpo siente la necesidad de evacuar, pero el momento no es adecuado, el colon retiene. Sin embargo, cuando finalmente se dan las condiciones, no siempre resulta fácil.

La importancia de observar

La forma, el color y el olor son claves para que los gastroenterólogos hagan un primer diagnóstico del estado digestivo. Por eso, insiste en la importancia de observar y comunicar estos detalles al médico.

El libro

“Sofía y la fábrica de popó” nace de una experiencia personal. La doctora Suárez se inspiró en su hija y en la necesidad de evitar que los niños crezcan con los mismos tabúes que han acompañado a varias generaciones frente a una función esencial del cuerpo.

El libro es publicado por Penguin Random House, con el apoyo de TZL, la edición de Juan Pablo Mujica y las ilustraciones de Camilo José.