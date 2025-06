Luis Muriel rompe el silencio y revela si ha recibido ofertas de Junior, Nacional o Cali

Luis Muriel es un experimentado delantero con pasado en la Selección Colombia y clubes como Udinese, Granada, Sampdoria, Sevilla, Atalanta, Lecce Granada; asimismo, Deportivo Cali es el único equipo colombiano donde ha jugado. Actualmente se encuentra en Orlando City, donde tiene contrato hasta diciembre de 2026.

Durante las últimas semanas, ha cobrado fuerza un rumor desde Barranquilla que vincula a Luis Muriel con Junior, donde el jugador inició su carrera en el equipo sub 20. Sin embargo, mediante una entrevista con Jaime Dinas, Muriel aclaró las especulaciones.

Muriel desmiente rumores que lo acercan a la Liga Colombiana

“Es un tema bastante complicado. A través de unos intermediarios llegaron una serie de preguntas, donde yo respondí normal, lo que yo creo; y se armó un revuelo donde llegaron a decir que ‘todo estaba arreglado’, cuando solo fueron dos preguntas que me hicieron”, afirmó el jugador.

Además, Muriel sentenció que incluso ha recibido mensajes de hinchas de Atlético Nacional y dijo:

“He recibido mensajes de la gente de Nacional como si hubiera dicho que nunca me gustaría jugar allá. La gente de Cali también me dice desagradecido por solo venir a jugar a Junior en Colombia”, manifestó durante la aclaración del tema.

“Yo no tenía contactos con alguien de Junior, realmente, al final fueron los intermediarios, desde la prensa barranquillera, quienes fueron los encargados de decir ciertas cosas que no son verdad, y quienes han creado esta expectativa tan alta”, agregó el futbolista con pasado en Deportivo Cali.

“Si hubo un interés por parte de Junior, no nos ha llegado. Yo tengo un contrato largo acá, con posibilidad de prolongarlo. Espero que esto no vaya más allá”, finalizó Luis Muriel.