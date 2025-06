Las diez diferencias entre la Séptima Papeleta de 1990 y el proceso actual

Lo primero que hay que resaltar es que en Colombia no se necesita reformar la Constitución para adelantar las reformas sociales pendientes, sino simplemente cumplirla, acatarla y desarrollarla, tanto legislativa como institucionalmente. Las responsabilidades de esa naturaleza recaen en los hombros de quienes tienen la obligación de cumplir con la Constitución, no de la Constitución misma. No vulnerando la democracia o las instituciones democráticas.

Si algo caracteriza la Constitución del 91 es su amplitud de valores y propósitos orientados en el marco de dos variables: el Estado democrático de derecho y el Estado social de derecho. Ella materializó múltiples frustraciones de procesos constituyentes que quedaron truncados durante muchas décadas.

Hoy se ha pretendido asimilar el ejercicio que se hizo con los estudiantes en 1991 a la propuesta del proceso constituyente popular planteado por el presidente Petro. Hay por lo menos diez grandes diferencias entre los dos procesos que me atrevo a formular: