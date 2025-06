Horóscopo de HOY, profesor Salomón: las enfermedades más peligrosas para cada signo en junio

La fecha 27 representa para el profesor el número del Sagrado Corazón de Jesús. Según Salomón, las personas que nacen un día como hoy están llamadas a ayudar a los demás. Él explica que el número 2 significa pareja y unidad y el 7, la presencia de Dios, y sumados da 9, el dígito de la renovación.

Para este año, su número de la suerte es el 2350, y el experto le recomienda realizarse un baño con hierbabuena y darle especial atención a la parte de su cuello, así atraerá la prosperidad y la riqueza.

Santo del día: Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús Color del día: verde

verde Número del día: 976

976 Fruta del día: Banano

Banano Frase de reflexión: “Yo declaro que el amor, la prosperidad y la salud están en mi vida”

Horóscopo de HOY 27 de junio:

Aries / Del 21 de marzo al 19 de abril

Mucha atención a sus huesos, pues el Tarot manifiesta que podría empezar a experimentar dolores en su parte ósea. Si no se cuida a tiempo podría experimentar una fractura bastante dolorosa.

Es aún más importante que este mes se dedique a recuperarse de las lesiones que ha sufrido en lo que va del año. De esta manera, la parte económica y amorosa será armoniosa. También es importante que considere que la carta de la Estrella de la Suerte está a su favor.

Número de la suerte: 7524

Leo / Del 23 de julio al 22 de agosto

El profesor siente que esté mes, usted puede llegar a padecer molestias en la piel, ya sea un brote o una quemadura. Él le recomienda no exponerse al sol, no ducharse en lugares extraños y evitar asistir a piscinas.

En el dinero habrá una gran estabilidad, y en el amor es muy posible que alguien llegue para cambiarle la vida. Tenga los ojos y el corazón abiertos.

Número de la suerte: 0524

Sagitario / Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

¡Pilas!, porque su caso es uno de los más preocupantes para el profesor. Él presiente que usted se verá perjudicado por una enfermedad silenciosa, el estrés. Salomón le recuerda que esta desencadena malestares muy perjudiciales para el cuerpo, y lo mejor será mantener la calma y respirar, en aquellas situaciones estresantes que puede estar viviendo.

Confidencialmente, el Tarot manifiesta cierto desequilibrio económico en su vida. Es importante que sepa, que el Universo proveerá aquello de lo que carece, no se estrese por temas de dinero.

Número de la suerte: 1568

Géminis / Del 21 de mayo al 20 de junio

Su punto débil será la espalda. Si tiene dolores no espere más y acuda de inmediato a un médico, pues el profesor teme que pueda tratarse de una hernia discal o malestares por malas posturas.

En cuanto a la parte económica, este mes va a recibir mucho dinero... el profesor lo felicita. Sin embargo, las cuestiones amorosas no serán igual de buenas, pues las cartas presienten que usted está con una persona que en el fondo no quiere, cuestiónese las cosas y tome una determinación urgente, “el amor es una decisión y no una obligación”

Número de la suerte: 2562

Libra / Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Todo indica que su higiene del sueño no está bien. Salomón manifiesta que usted se está despertando en la mitad de la noche u omitiendo horas de sueño. El profesor desconoce las causas exactas, pues podría tratarse de ataques psíquicos o que usted se está preocupando por demasiadas cosas.

Independientemente de la causa, el profesor le recomienda realizarse una limpieza energética y entregarse a la oración. Además, es importante que tome las cosas con calma, pues a usted lo caracteriza el afán, y este nace a raíz de la intolerancia a la incertidumbre. “Entréguese a los destinos de la vida”.

Por otro lado, le llegará una buena cantidad de dinero, pero cuidado, que es para pagar y negociar deudas. Si las cancela con éxito, verá como el dinero empieza a llegar de manera abundante.

Finalmente, es prudente revisar su situación en pareja, pues aunque es sólida y beneficiosa, sus celos pueden traer malos ratos para su pareja.

Número de la suerte: 1358

Lea también Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 23 al 29 de junio

Acuario / 21 de enero al 19 de febrero

¿Si está respirando bien? Las cartas indican que usted podría estar padeciendo enfermedades respiratorias como bronquitis, lo mejor será abrigarse muy bien en esta temporada.

Ahora, el dinero se va a manifestar de diferentes maneras, es bueno que las analice y se decante por una sola. En cuanto al amor, las cosas no van a ser las más felices, pero sí las necesarias, pues habrá una decepción amorosa por celos o infidelidades. Lo mejor es que se cuestione si usted está dispuesto a solucionar las cosas o es mejor dejarlas ir.

Número de la suerte: 4980

Cáncer / Del 21 de junio al 22 de julio

Cuidado con lo que come y cómo lo come, pues las cartas apuntan a que puede estar teniendo problemas con su parte digestiva, y según el profesor, esta es una de las zonas que más molesta a estos signos. Esto se debe a que son el signo que más padece cambios de luna y por consiguiente cambios en su cuerpo.

Ahora, usted tendrá la oportunidad de emprender y llevar a cabo nuevos proyectos, que el mismo Universo bendice. De igual forma, su parte amorosa estará estable y muy bien cuidada.

Número de la suerte: 8515

Escorpión / Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Su problema es el mal genio, y este termina somatizándose en dolores de cabeza bastante agudos. Salomón le recuerda que, “una rabia puede reventar una vena y provocar un derrame cerebral”, así que tenga mucho cuidado.

Pero, no todo son malas noticias, pues este mes tendrá muchas fuentes de ingreso y podrá pagar deudas y también darse gustos. En el amor debe darle prioridad a lo que usted quiere, y si el amor no es correspondido, mantenga la cabeza en alto y siga buscando. “El mundo no se acaba ahí”.

Número de la suerte: 0944

No olvide leer ¿Cuáles son los signos zodiacales que tienen más suerte? IA responde

Piscis / 20 de febrero al 20 de marzo

Aunque su salud se encuentra estable, el profesor le aconseja revisar muy bien su dieta alimenticia, ya que puede estar comiendo cosas poco nutritivas y presentando deficiencias en ciertas vitaminas. Tampoco descuide su moral, que las malas decisiones también enferman el alma.

La parte económica estará estable, y este mes conocerá a muchas personas de grandes riquezas, que con una buena relación lo pueden guiar a un futuro próspero. Mientras que en el amor, puede que termine o ponga en pausa ciertos planes. No se preocupe que el tiempo se encargará de poner todo en su sitio.

Número de la suerte: 4964

Tauro / Del 20 de abril al 20 de mayo

Su movilidad se puede llegar a ver limitada por dolores en las rodillas y los hombros, Salomón le recomienda realizarse un masaje y no forzar el cuerpo en actividades bruscas.

Este mes le llega una gran ganancia económica de un proyecto que viene trabajando desde hace mucho tiempo. En el Amor, las peleas del pasado se superan, llevando a la relación hacia nuevos horizontes.

Número de la suerte: 4980

Virgo / Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Pilas con su hígado, evite el alcohol y las harinas, ya que pueden provocarle mareos y manchas en la piel. Hacerse un examen médico nunca está de más.

Varias cosas en la parte económica mejora sustancialmente. Pero en el amor habrá varios problemas a raíz de los celos, y si no los controla puede llegar a perder a su pareja. Lo mejor es siempre establecer un diálogo sano que aclare dudas y defina futuros.

Número de la suerte: 1244

Capricornio / Del 22 de diciembre al 20 de enero

Su mayor problema son los dolores de cabeza, la causa puede variar y depender mucho de su estado de ánimo. En este caso es pertinente asistir al médico, y por qué no, a un psicólogo.

En cuanto a sus proyectos financieros, mucho se culminan con gran éxito. Y en el amor, una persona de su pasado puede que llegue para alegrarle la vida.

Número de la suerte: 3509