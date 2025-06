Alcalde de Gramalote desmiente agresión a líder estudiantil

Norte de Santander.

El alcalde de Gramalote, Álvaro Cardozo, negó haber agredido o amenazado al joven Diego Yáñez, líder estudiantil que lo señaló públicamente de haberlo intimidado durante las festividades del Día del Campesino, celebradas el pasado 1 de junio en ese municipio. El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.

Cardozo afirmó que tuvo conocimiento de las acusaciones hasta este martes en la noche, a través de redes sociales, y aseguró que no conoce al joven ni recuerda haber tenido algún tipo de contacto con él.

“No sabía quién era. Me sorprendieron totalmente esas afirmaciones. Hasta ahora me entero de que es activista y que es oriundo de Lourdes”, dijo.

El mandatario señaló que durante el evento no se presentó ninguna situación que alterara el orden público y que no ha recibido notificación formal de la Fiscalía. No obstante, anunció que en las próximas horas interpondrá una denuncia por calumnia y difamación.

Frente a la posibilidad de que alguna persona de su equipo haya tenido contacto con el joven, Cardozo manifestó que solo puede dar fe de sus propios actos.

“En el grupo con el que compartí ese día, nadie conocía a esta persona ni reportó nada irregular”, agregó.

Por su parte, Diego Yáñez relató que se encontraba en el parque del municipio cuando fue agredido físicamente por un hombre al que no conocía.

“Me pateó sin razón y luego, en un segundo acercamiento, me tomó del cuello. Posteriormente apareció otro hombre que, según me dijeron, era el alcalde, y me amenazó diciendo que tenía 18 tiros para pegarme”, afirmó.

El joven dijo haber interpuesto la denuncia ante la Fiscalía y señaló que la Unidad Nacional de Protección está evaluando su caso.

También afirmó haber recibido mensajes de respaldo y otros testimonios sobre presuntos comportamientos similares por parte del alcalde.

“Estas situaciones no se pueden normalizar. La intimidación desde el poder debe ser rechazada”, expresó.

Sobre una posible motivación política, Yáñez dijo que no había tenido ningún contacto previo con el alcalde ni antecedentes de confrontación.

El mandatario, por su parte, aseguró que respeta las diferencias ideológicas y rechazó cualquier intento de politizar la situación.

El caso quedó en manos de la Fiscalía y de los entes de control, que deberán esclarecer lo ocurrido.