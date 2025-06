Truco para ‘marranitas’ fritas perfectas, receta popular del Valle del Cauca: quedan crocantes

Para empezar, es importante resaltar que las ‘marranitas’, originarias del Valle del Cauca en Colombia, son populares por su sabor potente, su textura crujiente y su arraigo dentro de las tradiciones del pacífico.

Las ‘marranitas’ combinan dos ingredientes tradicionales de esta región: el plátano verde y el chicharrón de cerdo, creando una mezcla equilibrada entre lo dulce-terroso del plátano y lo salado-graso del cerdo.

De esta manera, se llega a una fusión que ofrece una experiencia sensorial contundente que representa el sabor típico del suroccidente colombiano.

Por otra parte, las ‘marranitas’ surgieron como una preparación campesina que aprovechaba ingredientes locales accesibles y energéticos. Se popularizaron en Cali y municipios vecinos como comida callejera, perfecta para el ‘desvare’.

Su forma práctica de consumir, su aspecto dorado y su relleno jugoso han hecho que trasciendan generaciones, ganando un lugar importante en la cocina tradicional del país. En la actualidad, son símbolo del ingenio culinario vallecaucano y un referente de identidad regional en la gastronomía del país.

¿Qué es importante saber sobre las ‘marranitas’?

Hay que destacar que su preparación exige más técnica de lo que aparenta. Aunque parecen simples bolitas fritas, lograr que no se deshagan al freírlas requiere el punto justo del plátano: debe estar verde, pero no tan duro que no se compacte.

Adicionalmente, la cocción previa del chicharrón es determinante, pues si no queda crocante, el relleno puede tornarse grasoso y pesado.

Del mismo modo, aunque son tradicionales del Valle del Cauca, su consumo ha crecido en otras regiones gracias a ferias gastronómicas y emprendimientos callejeros.

También se han creado versiones con plátano pintón o rellenos con queso y chorizo, aunque los puristas defienden la receta original. Su nombre, ‘marranitas’ o ‘puerquitas’, se debe a que están rellenas de chicharrón de cerdo, y ‘marrano’ es cerdo en Colombia.

¿Cómo preparar ‘marranitas’?

Ingredientes:

Seis plátanos verdes grandes.

500 g de tocino carnudo.

Una cucharadita de bicarbonato de sodio.

Dos cucharadas de zumo de limón.

1/2 cucharadita de sal.

Dos dientes de ajo finamente picados.

Un tallo de cebollín finamente picado.

Aceite vegetal.

Procedimiento para hacer las ‘marranitas’

En primer lugar, en un recipiente, mezcle el tocino troceado con sal, bicarbonato, limón, ajo y cebollín. Cubra y deje reposar dos horas al sol o en un lugar cálido.

Luego, hierva el tocino de 10 a 12 minutos, escurra, pique en cubos pequeños y frite en abundante aceite hasta que estén dorados y crocantes. Reserve sobre papel absorbente.

A continuación, pele los plátanos y corte cada uno en 3 partes. Frite los trozos en aceite caliente (180 °C), entre 4 y 5 minutos hasta que estén dorados por fuera.

Después, aplaste los plátanos aún calientes entre dos tablas o usando un plato sobre una tabla, cuidando que no queden demasiado delgados.

Acto seguido, sobre un paño limpio, coloque el patacón, una cucharada de chicharrón en el centro y cierre en forma de bola , ayudándose con las manos para compactar.

, ayudándose con las manos para compactar. Frite las ‘marranitas’ en aceite caliente por 5 minutos, girándolas para cocción pareja. Retirar y escurrir en papel absorbente.

Finalmente, sirva calientes, acompañadas de ají casero o suero costeño.

Truco: puede agregar una pizca de almidón de yuca o maicena al plátano machacado antes de formar la bola. Esto ayuda a compactar mejor la masa, evita que se desarme al freír y aporta mayor crocancia.