Reforma laboral ya es ley: presidente sancionó el proyecto aprobado por el Congreso

Colombia

El presidente Gustavo Petro sancionó desde la Quinta de Bolívar en Bogotá, la nueva Ley Laboral y la Ley de Salud Mental, dos normas clave en la agenda de transformación social de su gobierno. La jornada estuvo marcada por mensajes políticos dirigidos al Congreso, a los empresarios y a la ciudadanía.

“Hay que elegir un gobierno que cuide esta ley y la aplique, porque ahora el gran problema de la ley —como de muchas otras actuales— es que no se cumple. Una manera de evadir la ley es dejarla como letra muerta, como dejaron la mayor parte de la Constitución de Colombia”, afirmó el presidente Petro durante su discurso.

#POLÍTICA. “Los empresarios que dicen que no van a aplicar la reforma laboral, les quiero decir, no son inteligentes. Los miembros del Congreso, que ya conocemos quisieron sabotearla, no eran inteligentes”, aseguró el presidente Gustavo Petro en medio de la sanción de la reforma… pic.twitter.com/KqNwPFVrKR — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 25, 2025

La reforma Laboral, aprobada recientemente por el Congreso, tiene como propósito fortalecer los derechos de los trabajadores, recuperar garantías perdidas e incorporar nuevas condiciones de dignidad laboral.

El presidente destacó que esta es una “ley histórica” y cuestionó directamente a quienes intentaron frenar su aprobación.

“Los empresarios que dicen que no van a aplicar la reforma laboral, les quiero decir, no son inteligentes. Los miembros del Congreso, que ya conocemos los nombres, quisieron sabotearla. No eran inteligentes. Y está la demostración: con sus nombres propios quisieron sabotearla. Pues mírenla aquí. No sirvió de nada”, aseguró.

#POLÍTICA. El presidente Gustavo Petro sanciona a esta hora la Reforma Laboral, iniciativa que busca garantizar derechos para los trabajadores del país.



La ley contempla que el recargo nocturno empezará a las 7:00 p.m. Se pagará al 100 % los dominicales y festivos y los… pic.twitter.com/7FRGgY9yO2 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 25, 2025

“No sé si pagaron o no pagaron; el que dio la plata es un pobre pendejo falto de ideas e inteligencia. Dicen que no hable así, pero entonces, ¿de ese no se puede hablar? Los rumores están ahí, es la justicia la que debe investigar”, agregó.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también intervino durante el evento y aseguró que la norma “no solo protege al trabajador, sino que también contribuye a la consolidación del aparato productivo del país”.

Durante el mismo acto, Petro sancionó también la nueva Ley de Salud Mental, la cual actualiza el marco legal existente y busca garantizar atención integral, oportuna y universal en materia de salud psicosocial, sin importar la edad, el género, la condición social o el territorio.

La norma contempla:

• Educación emocional con enfoque preventivo y diferencial.

• Provisión de servicios con enfoque humano y accesible.

• Fortalecimiento institucional y monitoreo estatal.

• Mecanismos de participación ciudadana en las políticas de salud mental.

Finalmente, el presidente dejó un mensaje claro sobre el futuro de estas reformas: “Aquí no perdimos el año, pero lo podríamos perder si esta ley no se cumple. La Constitución también decía muchas cosas bonitas y la dejaron como letra muerta. Esta vez no podemos permitir eso