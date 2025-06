Precio del dólar BCV hoy 25 de junio: ¡Por fin se estabiliza!

Venezuela siempre se ha caracterizado por poseer una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, y por esa misma razón la base de su economía es la exportación del crudo.

A esta materia prima también se le conoce como “el oro negro”, pues es bastante apetecida y necesaria para múltiples industrias, por lo que sus réditos suelen ser bastante altos y significativos. Por ello, no es sorpresa que con el tiempo Venezuela se convirtiera en uno de los países más prósperos y ricos de la región.

Sin embargo, su buena suerte se acabó el día en que nacieron roces ideológicos en las políticas del país. La llegada de Hugo Chávez, y posteriormente Nicolás Maduro al poder, no gustó para nada a los Estados Unidos, pues representaban un régimen dictatorial y socialista. La incapacidad de llegar a un acuerdo entre los bandos ocasionó que la potencia americana impusiera bloqueos y sanciones económicas al país latinoamericano, atentando principalmente contra su mina de “oro negro”.

La WOLA (Advocacy for Human Rights in the Americas), explica en un informe que los impactos de estos bloqueos desangran la industria petrolera en el país y no permite la recuperación económica del mismo. Las razones principales son:

Trabas para conseguir y negociar con proveedores, clientes y socios,

Prohibir el acceso al crédito por parte de empresa PDVSA y filiales petroleras estatales

Denegar al país vender sus activos en el exterior

Sancionar a los países que comercien con Venezuela

Dólar en Venezuela HOY 25 de junio

Debido a las circunstancias que atraviesa el país, el dólar cotiza en dos líneas: La oficial (establecida por el BCV), y el precio paralelo, que se fija de acuerdo al promedio diario de dólares que circulan en las transacciones de los mercados no regulados.

Los precios para este 25 de junio son:

Precio oficial de la BCV: 105,452 bolívares por dólar. Según la conversión de la página WISE, esto equivale a $4.087 COP.

Con respecto al día de ayer, el precio se mantiene y da un pequeño respiro a la economía venezolana. Si bien no es una caída, su estabilización parece indicar que la subida ha terminado, dando espacio a una recuperación del bolívar.

En comparación con el primero de enero, cuando abrió a un precio de 52,572 bolívares, a la fecha la moneda se ha encarecido en 53,481 bolívares, lo equivalente a más del 101%

Precio paralelo: La página “Monitor Dólar Venezuela” mantiene su rango de precio en 115,37 bolívares por dólar.

Por qué sube el Bolívar

La lógica de las divisas se basa en la misma ley de la oferta y la demanda. En este momento la entrada, y por ende la circulación de dólares en Venezuela, es bastante baja, y su escasez justifica la sustancial subida.

No hay que olvidar que Estados Unidos le impuso al país un bloqueo económico, por lo que su fuente de dólares se ve cada vez más reducida. Por otro lado, la situación económica y política de la potencia mundial no es la mejor, lo que ocasiona una pérdida de valor y confianza en el dólar.

Tasas de cambio en bancos: Valores para la compra y venta

Los precios de ciertos bancos pueden variar de acuerdo a su criterio y estudio financiero. Los publicados en la página de la BCV son:

BBVA Provincial:

Compra: 104,668

Venta: 105,293

Banesco:

Compra: 104,125

Venta: 105,990

Banco Nacional de Crédito BNC

Compra: 104,301

Venta: 106,086

Banco Mercantil

Compra: 104,830

Venta: 106,647

Bancamiga