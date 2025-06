¿Lucas Monzón, fichaje del Junior, llega lesionado? Esto reveló

Lucas Monzón está muy cerca de convertirse en nuevo fichaje del Junior de Barranquilla. El defensa central llegará a préstamo por un año desde Racing de Montevideo con opción de compra, una vez supere los exámenes médicos y firme el contrato que lo vincule con el conjunto Tiburón.

El futbolista de 23 años habló con El VBar Caracol sobre las razones que lo llevaron a elegir el equipo barranquillero, dirigido por su compatriota Alfredo Arias. Del mismo modo, aclaró que no llega lesionado, pues ya se recuperó de una molestia muscular en el tendón del aductor, pero sí está falto de ritmo, ya que no quiso apresurar la recuperación.

¿Cómo se produjo la negociación?: "Fue una llegada bastante compleja, estábamos negociando por otro lado también, la idea era estar un poco cerca de la familia, como estoy esperando un hijo queríamos estar cera. Se dio lo de Junior porque es un equipo muy grande, Colombia es divino y estoy muy contento".

¿Por qué eligió al Junior?: “Como dije, es un equipo grande, un equipo que quiere salir campeón, es lo que busco yo, empezar a sumar en mi carrera títulos, entonces me trajeron a eso, la gente es espectacular. Hablé con el técnico y ellos quieren que vaya y me convenció bastante”.

La verdad de su lesión: “Estoy en la etapa final por suerte, en unas semanas ya vuelvo al 100%, fue una lesión en el tendón del aductor, es una lesión que no me apuré, porque la tenía que llevar con calma y no estaba apurado, porque si la apuraba la iba a empeorar, decidí esperar unas semanas más”.

¿Le preocupa no superar los exámenes médicos?: “Yo ya he pasado por exámenes médicos, la lesión ya está en un 100%, falta agarrar ritmo, es lo que falta. Ya hice resonancias médicas, venía haciendo controles y la lesión está cerrada, tengo que volver a agarrar ritmo”.

¿Cómo se define como futbolista?: “Soy un jugador que me defino con velocidad y un juego agresivo, anticipación de pelota y con buen pie también, es lo que venía mejorando en los últimos años”.