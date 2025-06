Hoy, apagón en zonas palafitas de la Ciénaga Grande, Remolino y Sitionuevo, ¿cuáles son las causas?

Santa Marta

Air-e intervenida notificó a los usuarios del servicio de energía de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Remolino y zonas de Salamina, que hoy el equipo técnico realizará mantenimientos preventivos en la infraestructura eléctrica que abastece a los municipios de Remolino y Sitionuevo.

A través de un comunicado, confirmó que se realizarán maniobras de balanceo de transformadores que permitan la optimización del servicio en sectores de Santa Marta.

En el circuito Remolino 2, se ejecutarán entre otras, labores de poda en la red de media tensión desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Durante esta jornada será necesario la suspensión del servicio en la zona urbana y rural de los municipios Remolino y Sitionuevo. Así mismo, estarán sin energía los pueblo palafitos y los sectores de Carmona, San Antonio, fincas aledañas a la vía Salamina a Guáimaro.

“En Santa Marta, personal técnico de la empresa adelantará trabajos de inspección y balanceo en transformadores que serán desenergizados con interrupciones menores de energía. De 8:30 a.m. a 9:30 de la mañana, en la carrera 20 con calle 35 del barrio Colinas del Pando; de 9:45 a.m. a 10:15 de mañana en la calle 30 con carrera 28 sector La Lucha; de 10:30 a.m. a 11:45 de la mañana, las maniobras se ejecutarán en sector de la calle 30 con carrera 18 en el barrio El Pando”, anotó el comunicado.

En horas de la tarde continuarán las acciones técnicas en el barrio El Pando, iniciando a las 12:00 del mediodía hasta las 1:15 de la tarde, en el sector de la carrera 18 con calle 30. Las inspecciones finales serán en la calle 30 con carrera 21 entre la 1:30 p.m. a 4:15 de la tarde.

En los horarios mencionados será necesaria la suspensión del suministro eléctrico.