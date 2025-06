Dos nuevos proyectos entran a la baraja del Concejo en segundas ordinarias: conozca cuáles son

Cartagena

Tras la presentación de un primer paquete de proyectos estratégicos por parte de la Alcaldía Distrital al Concejo de Cartagena, esta semana aterrizaron en el cabildo local dos nuevos proyectos clave que le apuestan a la titulación gratuita de bienes fiscales ocupados ilegalmente en el Distrito de Cartagena, y un traslado presupuestal entre unidades ejecutoras por valor de $5 mil millones.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Milton José Pereira, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, precisó que los dos nuevos proyectos llegan con oportunidad al honorable Concejo, y su aprobación respalda el desarrollo y la construcción de la Superciudad que todos los cartageneros sueñan.

Los dos nuevos proyectos

El primero de los dos nuevos proyectos que recibieron esta semana en el Concejo fue presentado a la corporación edil el pasado 11 de junio y busca autorizar al Alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, para ceder a títulos gratuitos predios urbanos fiscales titulables de propiedad del Distrito de Cartagena, en los términos establecidos en el Decreto 1077 de 2015.

Los barrios que serían beneficiados con la nueva cesión de predios serían Escallonvilla, San José de los Campanos, Nelson Mandela, ,Mirador del Nuevo Bosque, Las Reinas, La Conquista, Los Cerezos, Altos del Nuevo Bosque, El Progreso, San Pedro Martir y Nuevo Chile; en diferentes sectores de la ciudad.

La aprobación del proyecto permitiría que, aproximadamente, 1.119 predios pasen a ser legalmente de las familias que lo habitan, previa verificación de los requisitos de Ley establecidos, entre los que destacan que las familias no sean propietarias de predios a nivel nacional, los predios sean de destinación económica habitacional, que no hayan recibido subsidios de vivienda, y una ocupación ininterrumpida del inmueble por un periodo no menor a diez (10) años; y demás disposiciones legales.

Durante la audiencia pública del proyecto de acuerdo, varias lideresas y líderes comunitarios solicitaron al Concejo Distrital la aprobación de la iniciativa Distrital en pro del desarrollo de sus sectores y el de sus comunidades.

Las lideresa Yadira Castillo, del barrio San José de los Campanos, y Luz Estela Martínez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Nelson Mandela, sector El Edén pidieron a los cabildantes facultar al alcalde con plazos más amplios para poder cumplir con la cesión de títulos en sus barrios.

El segundo proyecto de acuerdo que entró al Concejo estas últimas semanas fue el que tiene por objeto efectuar un traslado entre Unidades Ejecutoras en el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital, Recursos de Fondos Especiales y Establecimientos Públicos, así como los Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversiones para la vigencia fiscal del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticinco 2025, del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

El traslado sería destinado a atender las distintas obligaciones inherentes a la unidad del Despacho del Alcalde. La plata saldría del presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Secretaría General a Gastos de Funcionamiento del Despacho del Alcalde, toda vez que, a la fecha, la proyección de gastos y ejecución de los recursos asignados al rubro de “HONORARIOS Y REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS” en el Despacho del Alcalde, resultan insuficientes.