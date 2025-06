Nuevas amenazas contra dirigentes comunales en el área metropolitana

Cúcuta

Por medio de un panfleto que llegó hasta su vivienda, el líder de la comuna 6 de Cúcuta, Carlos Celis, fue víctima de nuevas amenazas que lo obligaron a abandonar su vivienda para salvaguardar su vida y la de su familia.

A pesar del acompañamiento de las autoridades, se han seguido presentando las intimidaciones, por lo que llama a quienes están detrás de ellas a permitir desarrollar su liderazgo y el de sus compañeros por el bienestar de la comunidad.

“La preocupación mía en este momento es que me volvieron a amenazar por medio de un escrito, me preocupa el bienestar de mi familia y mío y por eso mismo me tocó salir del barrio. Lo único que dice el documento, la carta que envían es que detrás de esto, las amenazas está el grupo armado ELN, las autoridades que han estado pendientes de mí, por lo menos la Patrulla de la Vida está muy pendiente, pasándome revista, entonces yo hago un llamado para que dejen trabajar a los líderes en los barrios, para que así podamos todos sacar adelante nuestra población” dijo a Caracol Radio Carlos Celis, líder de la comuna 6.

Por su parte, desde la Federación Comunal advierten del aumento en las cifras de amenazas a líderes, que en el área metropolitana ya llega a 25, teniendo por lo menos cinco desplazamientos.

“Preocupa que el dirigente comunal ya no sea tan activo como antes, ha bajado mucho esa actividad social por el temor que tienen los líderes, hemos hecho el balance de algunos que han ido presentando inconvenientes, en el Catatumbo el problema no ha menguado, cada día vemos que se afectan líderes en la zona” expresó Martha Maldonado, secretaria de DD.HH. de Fedecomunal.