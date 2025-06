Carolina Herrera revela cuál es el tipo de zapato que una mujer nunca debe usar: “Se ve raro”

Cuando se habla de moda, uno de los máximos exponentes a nivel mundial es la diseñadora de moda y empresaria venezolana, María Carolina Pacanins, o más conocida como Carolina Herrera, quien tras fundar su marca propia en 1980, se ha consolidado como una eminencia en esta rama.

Es por esta razón que su opinión respecto a la forma de vestir es una premisa que debe tratarse con el mayor de los cuidados, pues en el mundo de la moda, Carolina Herrera puede presumir haber vestido a más de una primera dama de los Estados Unidos, y otras personalidades de alto prestigio.

Lea también: Estas son las 3 profesiones con mejor proyección en Colombia en 2025: Gran demanda y remuneración

Durante una entrevista concedida a la periodista mexicana, Adela Micha, Carolina Herrera compartió varios consejos de moda que todas las mujeres deben tener presentes si su objetivo es mostrarse elegante; aunque dicho encuentro se realizó hace algún tiempo, gracias a las redes sociales, las recomendaciones de la diseñadora siguen generando impacto y se han vuelto virales en los últimos días.

Carolina Herrera revela cuál es el tipo de zapato que una mujer NUNCA debe usar

Sobre el tipo de calzado que una mujer no debería usar con regularidad, salvo para ocasiones muy específicas, Carolina Herrera expresó: “Yo no camino con tenis, sino con zapatos sin tacón. Se ve uno como raro, como esa gente que va al gimnasio y se pone las sudaderas y de repente se los pone para salir. ¡Se ven horribles! Todo tiene su momento”.

La diseñadora recalcó las conductas que poseen las mujeres sobre el exceso de prendas de vestir: “Las mujeres poseemos ese instinto de tener muchas cosas. Sales a comprar un par de zapatos y terminas con un vestido que, aunque no sé cuándo me lo voy a poner, se ve lindo colgado en mi armario”.

Vea también: ¿Cuándo pagan la prima de junio a los pensionados en Colombia? Valor que recibe y fecha explicados

Respecto al uso de las minifaldas, la empresaria venezolana manifestó su aprobación, pero en una edad específica: “Me encanta la minifalda si tienes unas piernas espectaculares y tienes 15 años, se podría usar hasta los 30, luego de ello se deben usar faldas más largas, el cuerpo cambia mucho, la piel y la textura”.

Con relación a los procedimientos que pueden reducir la edad, Herrera afirmó: “La edad debes aceptarla porque la alternativa es peor, es difícil para una mujer, pero mucho más para un hombre, ellos no saben estar solos, pero nosotros sí, por fortuna, no he tenido que estar sola. Sabemos hacer muchas cosas al mismo tiempo y eso nos ayuda a ser más independientes”.

El papel de la mujer trabajadora ha cambiado en los últimos años, algo que ha impactado en la vida de sus hijas: “No era bien visto en mi época que las mujeres trabajáramos, hoy en día las cosas han cambiado y está bien visto; mis hijas tienen sus vidas y yo no me meto en ellas, creo que cada uno debe vivir su vida”.

La clave de la formalidad femenina: “La mujer nunca debe perder su feminidad, en muchos sentidos hubo una tendencia a la masculinización por parte de las mujeres, por fortuna ya no es tanto así; la camisa blanca es un imprescindible para una mujer, además de un espejo de cuerpo entero”.