Líder atacado a disparos sigue esperando traslado desde La Gabarra a Cúcuta

Cúcuta

Por medio de redes sociales el líder comunal del corregimiento de La Gabarra, Juan de Dios Durán, dio a conocer que aún no ha sido trasladado después de haber sido atacado a disparos el pasado viernes en esa zona rural de Tibú.

Durán permanece en el centro médico de esa localidad a la espera de un traslado aéreo al Hospital de Cúcuta para avanzar con la atención necesaria de sus heridas, y además resaltó que no cuenta con las garantías de seguridad para ser remitido por tierra.

“En estos momentos me encuentro en el hospital de La Gabarra, les pido que me colaboren, porque no tengo ayuda por el momento y necesito operación del brazo y necesito seguridad, que me puedan sacar lo más pronto que puedan” dijo en un vídeo el líder Juan de Dios Durán.

En el vídeo pide a sus compañeros comunales y líderes sociales del departamento ayudar a gestionar su traslado a Cúcuta, y también contó cómo fue el momento del ataque mientras se encontraba en su trabajo.

“Llegaron dos muchachos en una moto, uno de ellos se bajó y me dispararon, me encontraba laborando cuando fui atacado con dos disparos de pistola, uno de esos me pegaron en el brazo derecho, me sacaron para el puesto de salud, me brindaron atención médica por el momento, pero necesito seguridad y atención del brazo” explicó Durán.

Los hechos se presentaron el viernes antes del mediodía y desde entonces está a la espera de una respuesta de las autoridades a su solicitud.