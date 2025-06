Jorge Bava y su mensaje para la final con Medellín: “Que al día siguiente no se hable del arbitraje”

Al entrenador de Independiente Santa Fe, Jorge Bava, le bastaron 14 partidos en el banquillo para meter al cuadro Cardenal en una nueva final de Liga colombiana. Resistido en su momento, ingresó en el sexto lugar de la tabla de posiciones y tuvo que ir de menos a más en el cuadrangular, logrando el boleto a la definición en un clásico ante Millonarios en el que solo le servía ganar.

En la rueda de prensa previa al partido de ida, que se disputará este martes 24 de junio desde las 7:30 p.m. en El Campín, el técnico uruguayo analizó a su rival, Independiente Medellín, habló del manejo de la ansiedad en los jugadores y la importancia de que algunos futbolistas ya hubiesen generado una “coraza” partiendo de situaciones adversas, para llegar fuertes a la final.

Del mismo modo, se mostró indiferente con el nombramiento del árbitro Diego Ulloa para el juego de ida, ante mucha polémica que ha surgido en las últimas horas. Les deseo lo mejor al equipo arbitral y que al otro día no se hable de su desempeño y sí de lo hecho por los jugadores en el campo.

Declaraciones de Jorge Bava previo a la final contra Medellín

¿Cómo le dio la vuelta al cuadrangular?: “Obviamente que no empezamos con el pie derecho, perdimos de local un clásico, pero el grupo estaba muy consciente de que fue un pequeño traspié que teníamos que recuperarnos, nos tocó buscar la recuperación de visita y vinimos a Bogotá con otra iniciativa. Es un grupo maduro que supo sobrellevar esos momentos”.

En poco tiempo se metió en la final: “Un orgullo en tan poco tiempo venir a un equipo tan competitivo y laureado, tener esta posibilidad es un orgullo y estamos mentalizados en contar esto que es importante para todo el público y contento por el momento”.

Ansiedad previo a la final: “Por suerte tuve la posibilidad de afrontar otras finales, tengo varias y me tocó en algún caso perder y no lo tomo como un fracaso, sino como aprendizaje. Me encontré con un grupo maduro, varios fueron campeones y jugaron finales y eso es una coraza importante. Tenemos unos líderes de fierro y hablan con los más jóvenes, pero una de las razones fue que los vi compitiendo en la final, en Copa y vi un grupo maduro que pasó por varias situaciones y me incliné por venir, vivieron situaciones desfavorables que lo hacen más fuertes. Ellos son muy maduros y son conscientes que tiene que disfrutarlo con responsabilidad y la cautela que debe tener este tipo de partidos”.

Jugar la final con alma y vida: “Es un momento para disfrutar y hacer lo mejor para lograr la anhelada décima. Vamos a estar de locales, no es un partido definitorio, pero trataremos de hacer un gran trabajo para poder culminar la labor en Medellín. El grupo está bien y hay que jugar un partido como son las finales, con alma y vida”.

El análisis del DIM: “Quizá le faltó esa efectividad que sí tuvo en cuadrangulares, pero es el equipo que mejor juega, tiene una idea sólida, llevan la idea a la perfección y no me sorprende lo que hicieron en los cuadrangulares, si me sorprendió que no ingresara antes a los cuadrangulares. Es un rival de mucho cuidado, de mucho respeto”.

“Es un equipo muy bien trabajado y, sobre todo, la idea bien aprendida por los jugadores. Venía escuchando al colega, creo que dijo que tenía 50 partidos con la misma nómina y se nota la mano de él, es un equipo muy dinámico, las rotaciones las hacen a la perfección y tiene jugadores idóneos para ese sistema. Llena todo el campo, es un sistema complejo, pero lo llevan a la perfección, es de destacar y es un equipo con muchas virtudes”.

Diego Ulloa, el árbitro para la final ida: “Me acabo de enterar. Por lo general no pregunto, pregunto previo al partido cómo se llama, pero no suelo involucrarme mucho en eso, es energía perdida, pero esperamos tengan una gran noche y que al día siguiente no se hable del arbitraje, que se hable de lo que hicieron los jugadores en el campo, con eso resumimos que habrá hecho una gran labor.