“No hay nada que incrimine al expresidente Uribe, no hay pruebas que lo indiquen”: abogado Granados

La Fiscalía concluyó una etapa clave en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Velez, quien abrirá la defensa el próximo lunes 5 de mayo. Uno de sus abogados, Jaime Granados, dijo en 6AM que las pruebas presentadas par incriminar al expresidente no revelaron ningún grado de culpabilidad de su cliente.

“Desde el primer momento se supo que era Uribe el interceptado sin su conocimiento, hecho totalmente de forma ilegal. Lo cierto es que ni siquiera con esas llamadas se encontraron evidencias que incriminen al expresidente o la comisión de algún delito. Ningún testigo pudo establecer pruebas de que se cometiera delito de fraude procesal”, dijo el Abogado.

¿Qué va a pasar ahora en el juicio?

El abogado dijo que de ahora en adelante el juicio entra en otra etapa. Pero lamentó que el sistema colombiano no permitiera que se diera de una vez por todas la conclusión natural del caso, por medio de una figura que se aplica en otros países.

“En otro tipo de sistema judicial esto hubiese terminado ayer, porque hubiese ocurrido una moción de absolución perentoria, es decir, que cuando la Fiscalía no prueba su caso, queda absuelto el indicado”

Detalló además lo que se viene para el expresidente, en una nueva etapa donde la defensa será la que lleve la batuta del juicio.

“Así que nos toca hacer todo el ejercicio probatorio de la defensa que comienza con el juramento del expresidente. Durará varios días, tendremos un contrainterrogatorio de la Fiscalía, y por supuesto 70 testigos más que postulamos junto con 3 peritos para terminar el caso”.

¿Fue Uribe engañado por el abogado Cadena?

Sobre Diego Cadena, quien fue abogado de Uribe y acusado de presuntamente haber intentado manipular testigos para que cambiaran su testimonio, el abogado Granados explicó que, aunque el expresidente no tenía conocimiento de su actuación, ellas no constituyen ningún delito.

“No, hay que ser justos con Cadena. De todo lo que se presentó de la Fiscalía y además que buena parte tiene a Cadena, de él no hay ninguna conducta que sea punible, porque bajo el sistema de derecho. Porque aún que se dieran ayudas humanitarias a testigos, no es delictivo en Colombia a menos que se haga para que falte a verdad el testigo o para que no comparezca. Esto no se vio en el juicio, los testigos dijeron que lo que estaban diciendo la verdad”

Algo parecido dijo sobre el caso de Juan Guillermo Monsalve, quien también se encuentra en el ojo del huracán.

“En ofrecimiento de una acción de revisión que no fue consultada al expresidente al preso Monsalve, tampoco es delictiva, ya que no era para que el testigo fuese a faltar a la verdad dado que , como se probará, nada de eso ocurrió. Más allá de que las actividades de Cadena no fueron conocidas por Uribe, ninguna fueron un delito.”