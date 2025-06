Yulián Anchico se rinde ante Bava: No imaginé que Santa Fe saliera como lo hizo en el clásico

Yulián Anchico, referente y múltiple campeón con Santa Fe, estuvo en diálogo con Caracol Deportes Sábado. El exjugador, con pasado en el Medellín, habló sobre la gran final, mencionando la clave para poder ser campeón, además, también se refirió al trabajo de Jorge Bava, actual técnico del club cardenal.

Declaraciones de Yulian Ancho sobre la próxima final del fútbol colombiano

El exfutbolista, hincha de Santa Fe, cree en que los Cardenales pueden quedarse con el título y para ello es importante saber manejar la presión y mantener la idea del técnico Jorge Bava.

¿Cuál es la mayor fortaleza de Santa Fe para final?

“Tiene que ver con lo emocional. En una final, muchas veces lo deportivo puede pasar a segundo plano, aunque es fundamental, las emociones son claves y este equipo es muy fuerte mentalmente”.

¿Qué le conviene a Santa Fe en el partido de ida?

“Hay que entender que es una final y que son 180 minutos, que hay fortalezas y debilidad. Como te dije, en partidos e instancias así la parte emocional es significativa y quien mejor sepa convivir con eso durante la semana va a quedarse con el título”.

¿Qué destaca de Jorge Bava, técnico de Santa Fe?

“No me gusta hablar mucho de lo que no sé, ha sido muy poco lo que he visto. A mí me gustó mucho el planteamiento y las formas como se ejecutó el partido ante Millonarios, porque fue algo sorpresivo para muchos, no imaginé que Santa Fe saliera como lo hizo y en eso tiene que ver el técnico”.

Números de Yulian Anchico en su carrera

El mediocampista jugó un total de 437 partidos en toda su carrera, pasó por seis equipos, cinco colombianos y uno internacional. En esa cantidad de encuentros, logró anotar 24 goles y dar 28 asistencias.