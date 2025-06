Se suspendieron las corralejas en el Guamo, Tolima

Tolima

Terminó la incertidumbre frente a la programación de las corralejas en el municipio del Guamo, Tolima.

La Administración Municipal no dio el concepto favorable para el desarrollo de este certamen y expidió un decreto que revocó el acto administrativo por medio del cual autorizaba el desarrollo de la actividad taurina.

Fueron varias las situaciones que se presentaron en torno a este evento que impidieron su realización: Uno, es la ausencia de un permiso que establezca el origen y autorice la movilización de la madera con la cual se construyeron los palcos, el cual debe presentar ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, y a su vez, debe expedir un aval para su uso en el departamento.

En varias oportunidades Cortolima insistió que es la entidad encargada de salvaguardar los recursos naturales del departamento y en caso de hallar productos maderables sin el amparo legal se debe proceder a su incautación. Labor que no se pudo cumplir por la oposición del empresario y un grupo de personas que impidieron el procedimiento.

Otra situación, fue la solicitud que elevó la Procuraduría General de la Nación para la no construcción de palcos y no realización de este tipo de festejos.

A pesar que la empresa Taurina de la Costa representada por Manuel Bornacelly insistía en la realización de los festejos argumentando que tenía un concepto expedido por la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge, donde manifestaba que ese tipo de madera no requería permiso de movilización, no se logró obtener el visto de la autoridad ambiental del Tolima por lo que la administración municipal optó por no dar la viabilidad y cancelar el evento.

Ayuda a los Comerciantes

Carlos Mendoza, secretario de gobierno del municipio del Guamo, Tolima, manifestó que la administración local decidió brindar un apoyo a los comerciantes que habían adquirido espacios en estos palcos con el objetivo de vender comida y bebidas.

El funcionario informó que se facilitó el transporte y reubicación en otro punto del municipio con el fin que pudieran vender los productos que ofrecían y recuperar la inversión que habían realizado en la compra de los suministros.

“Son alrededor de 40 a 60 personas que se van a reubicar. Unos en el estadio van a tener un sector exclusivo y otros se van a ubicar en el parque Simón Bolívar para brindarles el apoyo”, aseguró Mendoza.