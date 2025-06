“Radamel Falcao es una persona ejemplar”, manifestó Keita Baldé, excompañero del delantero

Keita Baldé, futbolista senegalés, estuvo en una entrevista de El After de Post United. En esta supo referirse y elogiar al referente colombiano, Radamel Falcao García, pues que ambos fueron compañeros en Monaco en 2018.

Ambos jugadores tuvieron la oportunidad de compartir cancha en 22 ocasiones, en esa cantidad de partidos sumaron un total de 1208 minutos disputados juntos. También tuvieron dos participaciones de gol.

Elogios de Keita Baldé para Radamel Falcao

En la entrevista, el extremo africano no se guardó nada y considera que el Tigre es un fenómeno como jugador y como persona, pues, según él, es uno de los mejores jugadores con los que ha compartido vestuario y mucho más.

“Es un espectáculo, un amor. Mira, Radamel Falcao es un gran amigo mío, lo respeto y hasta el día de hoy hablamos y es uno de los jugadores con más clase que he jugado en mi vida. A nivel de persona, es alguien ejemplar, lo respeto y quiero mucho”.

“El primer día que llegué a Monaco, entré al vestuario, se me acercó Falcao, me dio la bienvenida y me dijo toma mi número de teléfono. Ese es Falcao, es un fenómeno; yo me acordaba de él con el pelo largo en el Atlético de Madrid, que metía goles de todas las formas”.

Recordemos, que recientemente Falcao ha sido fuertemente criticado por la prensa colombiana e hinchas de los diferentes equipos del país por sus declaraciones en rueda de prensa acerca del arbitraje colombiano. Esto fue tras la eliminación de Millonarios en la última fecha de los cuadrangulares ante Santa Fe, al caer 1-2 con un golazo del Tigre.

Ⓜ️🐯 Falcao: “Así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar en Colombia, que se jodan los del VAR. En Manizales nos robaron dos penaltis… el semestre pasado hicieron un show mediático de que le querían dar el título a Falcao ¡A LA MIERDA!”. pic.twitter.com/JRW1pyXMqK — Cristian Pinzón (@Crispinllos) June 20, 2025

Finalmente, aún se desconoce cuál será el futuro de Falcao, pues con Millonarios su contrato termina este mes de junio y no se sabe a ciencia cierta si renovará seis meses más, se retirará o irá a otro equipo.