“Hay jugadores en el Cali que no saben el peso de la camiseta que llevan”: Guigo Mafla

Deportivo Cali continúa en su lucha por alejarse definitivamente del descenso directo a segunda división. Aunque el cuadro vallecaucano no se clasificó a los cuadrangulares finales del primer semestre, sí logró cosechar una importante cantidad de puntos que le permiten estar al margen: por ahora ocupa la decimosexta casilla con promedio de 1.16.

El Guigo Mafla habló de la actualidad del Deportivo Cali

Edison Mafla, canterano y referente del cuadro verdiblanco, se refirió a la situación actual de la institución y sorprendió al criticar duramente a los jugadores que han pasado por el Cali. En este orden de ideas sentenció que muchos de ellos “no se da cuenta de dónde están jugando” e incluso varios siquiera son recordados.

“Una institución grande como el Cali, que tiene historia, y los jugadores no se dan cuenta de dónde están jugando. Es grande, tiene prestigio, ¿Cuántas finales de Copa Libertadores? Hay jugadores que han pasado y no se sabe cuándo fue“, sentenció el exfutbolista en diálogo con el Diario AS Colombia.

Y le dejó un certero mensaje a los integrantes del plantel actual: “Que se coloquen la mano en el corazón, están jugando en una institución grande y si no se ponen las pilas, se pueden estar yendo al descenso. Eso sería doloroso”.

Finalmente, reconoció que le preocupa la salida del entrenador Alfredo Arias, teniendo en cuenta que le gustaba su estilo y ahora es necesario iniciar un nuevo proceso con todo lo que eso conlleva. Aun así, confía en que se traigan refuerzos para el segundo semestre y la situación mejore.

Análisis de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano

Cambiando de tema, el Guigo, como se lo apoda, manifestó sentirse emocionado por como se van moldeando los cuadrangulares finales de la Liga. “Muy bravo (saber el ganador de cada grupo). El que llegue (a la final) está bien, porque todos los grupos están difíciles”, indicó en un primer momento.

Tras esto, mencionó a sus favoritos: “A mí me gusta como juega Nacional, que tiene un equipazo, y el Medellín. América viene jugando, Junior viene de menos a más y el Once es un equipo pillo, toca tenerle cuidado”. Ahora bien, el exfutbolista se “mojó” y admitió que le gustaría mucho una final entre América y Santa Fe, dos equipos en los que jugó.

Vea acá la entrevista completa al Gigo Mafla