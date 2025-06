Corte pide a Fiscalía tomar declaración de “Otoniel” y deja en firme investigación contra Zapateiro

JUSTICIA

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia no accedió a una solicitud de la Fiscalía que buscaba archivar la investigación contra el general (r) Eduardo Zapaterio.

Según la Sala, la Fiscalía no argumentó bien por que se debe cerrar la investigación. De hecho le pide al ente investigador que se comunique con alias “Otoniel”, pues a Zapaterio se le investiga por los deltios de concierto para delinquir agravado con dicha organización.

“Es necesario conocer la versión de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, teniendo en cuenta que al haber fungido como jefe del Clan del Golfo, tiene pleno conocimiento de la estructura y los vínculos de dicha organización ilegal. Por ello, es importante que la Fiscalía insista en llevar a cabo la toma de la declaración“, indica la sala Especial de Primera Instancia.

Reitera la Corte que, a la Fiscalía le corresponde formular una adecuada sustentación y argumentación, con suficiente evidencia que permita sostener que no hay merito para acusar por no observarse participación alguna del indiciado, situación que no es clara en el presente caso.

Así las cosas continúa en firme la investigación contra el general Zapateiro por concierto para delinquir agravado por presuntos vinculos con el Clan del Golfo.