Concejal del municipio de Los Patios denuncia que fue víctima de un atentado con arma de fuego

Cúcuta

El pasado miércoles 18 de junio, sobre las 10:30 de la noche, cuando el concejal Sebastián Navas se movilizaba en su vehículo personal, fue víctima de un atentado con arma de fuego. Asegura el cabildante que su camioneta fue impactada en dos oportunidades.

Navas, quien indicó a Caracol Radio que su vehículo se encuentra blindado, se movilizaba con su escolta a la altura del club Tenis, cuando fue alcanzado por dos hombres en una motocicleta, quienes le dispararon y salieron huyendo.

A pesar de lo sucedido, dice el concejal tomó la decisión junto con su escolta, de seguir la motocicleta. Sin embargo, sobre la avenida 0 perdieron su rastro.

Al parecer, este atentado estaría relacionado a varias amenazas que Sebastián Navas viene recibiendo, donde delincuentes le estarían haciendo la exigencia de pagar 50 millones de pesos.

El cabildante, aseguró a Caracol Radio que “ese día, llegué a Pinar del Río, llegó la policía, me llamó el señor alcalde, pero nunca hubo una inspección técnica al vehículo, me tocó de manera particular. Usted sabe que el vehículo lo blinda una empresa y me tocó de modo de particular para saber quién es. Esa fue la verdad de lo que se pudo hacer con las autoridades. Mi vehículo lo está arreglando una persona, porque tenía dos impactos, uno por el lado del guardapolvos y el otro en un rin. Ya lo estaban arreglando, me tocó mandarlo arreglar porque no puedo andar sin carro blindado en estas condiciones”.