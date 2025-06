“A el no le tocaba turno hoy”: familiar de una de las víctimas de atentado en peaje Alto Pino

En medio del dolor, la familia de Kerry Mercado Araujo se reúne en su vivienda, acompañada por amigos y compañeros de trabajo, tras confirmarse que fue una de las víctimas mortales del atentado con explosivos ocurrido en el peaje Alto Pino.

Lo que más conmueve a sus seres queridos es que Kerry no debía estar de turno en ese momento. Se encontraba cubriendo a un compañero que había tenido una emergencia familiar.

“Lo llamaron de la empresa para reemplazarlo porque a su compañero se le había muerto la abuela. Él accedió y fue a cumplir con ese turno”, relató su hermano Oldrin Mercado en conversación con Caracol Radio.

“Me dijo que me quería mucho y que me cuidara”

Oldrin recordó que Kerry trabajaba en el peaje desde 2006 y que recientemente había sido ascendido a conductor de grúa, motivo de orgullo para toda la familia, pero la trágica noticia le llegó en la madrugada, a través de otro de sus hermanos.

“Un hermano mayor que vive en Riohacha me llamó a las dos de la mañana. Me dijo que había explotado el peaje y que una de las víctimas era Kerry.”, añadió.

Según cuenta la familia, Kerry nunca les habló de amenazas o alertas de seguridad en el peaje. Deja tres hijos menores de edad.

“Me llamó el domingo, justo por el Día del Padre. Me dijo que me quería mucho y que me cuidara. Yo también le di mi bendición. Fue la última vez que hablamos”, contó.

El cuerpo de Kerry será trasladado a Barranquilla, donde un equipo forense especializado realizará los estudios correspondientes, debido a que se trató de una muerte por explosión.

“Busquen el diálogo y la paz”

Oldrin también reveló que, según información que ha circulado, los responsables del ataque habrían advertido del atentado, pero no hubo tiempo de evacuar a los trabajadores.

Finalmente, el hermano de la víctima envió un mensaje al grupo armado que perpetró el atentado:

“Solo les pido que ablanden el corazón. Así como ustedes tienen madres que sufren, también nosotros las tenemos. Hoy hay niños huérfanos, mujeres viudas, madres desconsoladas. Que piensen en eso, que busquen el diálogo y la paz”.