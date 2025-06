Noche violenta estremeció a Cúcuta: tres muertos y un herido

Cúcuta.

Una violenta jornada se vivió la noche de este miércoles en Cúcuta, donde en menos de dos horas fueron asesinadas tres personas en diferentes sectores de la ciudad.

El primer crimen ocurrió a las 8:40 p. m. en el barrio San José. La víctima fue Ana Dolores Ramos Ramírez, una mujer dedicada desde hace siete años a la venta de pasteles en un centro comercial del centro de la ciudad. Según testigos, recibió dos disparos. Aunque no vivía en ese sector, se supo que había estado allí en al menos dos ocasiones previas, aunque los motivos aún no están claros. De manera extraoficial, se conoció que la mujer habría solicitado un préstamo para saldar una deuda bancaria, pero por ahora no hay una hipótesis definida sobre su asesinato.

Cinco minutos después, a las 8:45 p. m., otro hecho violento se registró en la cancha Nuevo México del barrio Santo Domingo. Javier Alexander Díaz Torres, de 18 años, fue atacado a tiros mientras jugaba fútbol con varios amigos. Dos hombres en motocicleta lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones. Aunque alcanzaron a trasladarlo a la Unidad Básica de Puente Barco, falleció poco después de ingresar. De manera extraoficial se conoció que, dos años atrás, habría causado accidentalmente la muerte de un familiar menor de edad, hecho por el que enfrentaba un proceso judicial. Las autoridades no descartan que este antecedente esté relacionado con el ataque.

El tercer asesinato ocurrió a las 9:50 p. m. en una cancha del barrio Carora, donde se disputaba un campeonato de fútbol. Luis Eduardo Prieto Lobo fue asesinado a tiros y otro hombre identificado como Ramón Medina resultó herido en una pierna. Ambos fueron llevados a la Unidad Básica de la Loma de Bolívar, donde Prieto Lobo murió minutos después.

En este último caso, las autoridades lograron la captura de Andrés Becerra Peña, quien fue señalado como el presunto sicario responsable del ataque. En el lugar se vivieron momentos de pánico, pues había decenas de personas observando el partido.

Los tres homicidios ocurridos en tan corto tiempo aumentan la preocupación de la ciudadanía, que exige medidas urgentes ante el incremento de la violencia en la capital de Norte de Santander.