Nicolás Vikonis: “La hinchada de Millonarios es algo a favor del equipo azul en el clásico”

Nicolás Vikonis durante su paso por Millonarios. (Photo by Luis Ramirez/Getty Images)

Millonarios recibe a Independiente Santa Fe en la última fecha del Grupo B de los cuadrangulares finales. El clásico bogotano decidirá el segundo finalista y rival del Medellín en la lucha por la primera estrella del año en el fútbol colombiano.

Nicolás Vikonis, exportero del equipo Embajador y campeón ante el cuadro Cardenal en el 2017, diálogo con Caracol Radio sobre el compromiso de esta noche, descatando las virtudes de ambos equipos y el buen momento de Falcao García.

¿Qué dijo Nicolás Vikonis?

¿Cómo está su actualidad?

“Estoy radicado en Mazatlán, México, había tenido un pasaje por la institución. Hace un par de meses que me invitaron los directivos a formar parte del club nuevamente, ahora en este nuevo rol de ser psicológo del equipo. Estamos trabajando con mucha alegría en este nuevo rol”.

¿El hecho de haber sido futbolista le facilita ese rol?

“Tuve algunos jugadores con los que fuimos compañeros, otros con los que me tocó competir el tiempo que fue jugador de la Liga MX, obviamente que eso ayuda y llena de confianza y adaptación para todos. Viviendo este nuevo rol con mucha ilusión y tratando de sumarle a todo lo bueno que está tratando de hacer el club con todos sus jugadores”.

¿Qué expectativas tiene del clásico bogotano?

“Estoy siempre pendiente del equipo y siguiendo el fútbol colombiano en general. El partido de hoy es un partido muy lindo, se enfrentan dos equipos que han hecho un gran torneo y que en estos cuadrangulares han hecho las cosas bien. Como todo encuentro clásico la prioridad va a estar a la orden del día, quien llegue mejor o peor es relativo, son partidos especiales. Millos trae un gran momento, un invicto bastante largo. Curiosamente el último que le logró ganar fue Santa Fe, ahí está puesto todo lo que pueda darse. En principio veo un partido equilibrado, que en pequeños detalles se pueda definir, que Millos tenga el empate a su favor hay que ver como se maneja. En lo previo es un partido muy equilibrado”.

¿Qué tanto pesa la localía?

“Siempre pesa a favor, pueden darse algunas circunstancias del equipo, más en estos partidos que el nerviosismo pueda jugarte en contra. Si le preguntas a algún jugador, siempre va a querer contar con la gente a favor, sabemos lo que pesa la hinchada de Millonarios, es algo que está jugando a favor del equipo azul hoy”.

¿Cómo ha visto la influencia de Falcao?

“A la distancia, la admiración siempre a lo que ha sido Radamel en toda su trayectoria y sin duda que en este momento está pesando como todos sabíamos que se iba a dar a medida que tuviera la continuidad que necesitaba. En un momento que fue difícil, con la lesión de Leo, que apareciera Radamel con todo su esplendor en cuadrangulares es algo muy importante, acompañado de un equipo que está haciendo las cosas bien, de su zona defensiva una fortaleza, un equipo que ha recibido muy pocos goles, lo de Álvaro (Montero) ni hablar. Creo con toda certeza que pueden alimentar la confianza del equipo, también la recuperación de Cataño ha sido importante. Millonarios va llegando bien, supo atravesar momentos duros en el torneo, y como siempre se ha dicho, lo importante es llegar bien y con confianza a estas instancias finales”.

¿Cómo ha visto la evolución de Santa Fe?

“Los cambios a veces demoran un poquito en verse. Conozco a Jorge (Bava), conozco cómo ha sido la trayectoria de él como entrenador, lo que propone para sus equipos, no tenía duda que podía resurgir este Santa Fe y también por la calidad de la nómina. Es un equipo que también tiene muy buenos jugadores. En la medida que fue encontrando un equipo con el que se sienta cómodo, ha sabido crecer. Pienso que a partir de la referencia de Hugo Rodallega como gran referente del equipo y aportando tantos goles, estos últimos cuatro juegos con cuatro goles, habla del momento en el que está, hacen de Santa Fe un gran rival esta noche para Millonarios. Es uno de esos encuentros en que los dos saben que el rival tiene potencia y que el que se lo pueda llevar va a tener que trabajar mucho para lograrlo”.

Mensaje a Millonarios en su cumpleaños

“Muy agradecido con el club que siempre me tiene en cuenta para estas fechas tan especiales como es el cumple de la institución. A través de las redes sociales la posibilidad de estar en contacto con tantos hinchas, tantos recurdos lindos que me quedaron para siempre de mi pasaje por el club. Tal vez es el equipo con el que más me identifique, con el que más partidos oficiales jugué. Ojalá que ese sentimiento lindo que es Millonarios sea eterno, como pusieron los muchachos en la redes”.