“Me declaro rappitendero de la Constitución”: Eljach le sale al paso a críticas contra funcionarios

En la Socialización del Sistema de Vigilancia Electoral, el procurador Gregorio Eljach se refirió a varios temas de coyuntura como la consulta popular, la institucionalidad y contra el registrador Nacional, Hernán Penagos.

En cuánto a la consulta popular, Eljach indicó que es una decisión que se debe respetar y que demuestra que en Colombia funcionan las instituciones democráticas.

“Esa decisión que además de ser soberana hay que respetarla y cumplirla y aplicarla, lo que demuestra es que estamos en el centro del funcionamiento de las instituciones democráticas, que existen los pesos y contrapesos y que existe la división de funciones en los poderes públicos. El señor presidente expedió su decreto, la ciudadanía, la academia, coloca en manos de la justicia administrativa el conocimiento de lo que consideraban anomalías”, indicó.

Eljach defiende a Petro: “No ha roto la institucionalidad”

En su discurso, el procurador resaltó que el presidente de la República ha escuchado su llamado a construir concensos, y asegura que de ninguna forma se puede decir que Petro ha “roto la institucionalidad”.

“Y nadie puede decir que el presidente de la República ha roto la institucionalidad. Lo que trae son propuestas a su estilo y con base en su convicción y en el programa que él presentó para que Colombia escogiera a quién elegía. Pero no puede nadie censurar al presidente de la República señalándolo que ha fracturado, que ha roto, que ha echado por la borda la institucionalidad. Allí están los jueces, allí está el Consejo de Estado, allí está la sección quinta", dijo Eljach.

#JUSTICIA “Nadie puede decir que el presidente de la República (@PetroGustavo) ha roto la institucionalidad. Lo que trae es propuestas, pero nadie puede decir que ha fracturado la institucionalidad”, dijo el procurador General Gregorio Eljach en la Socialización del Sistema de… pic.twitter.com/pVwF3Qkw7f — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 19, 2025

Eljach se declara “rappitendero de la constitución”

El procurador le salió a paso a las críticas contra el registrador Nacional, Hernán Penagos, y contra otros funcionarios públicos.

“Presento mi rechazo a las despectivas expresiones de que nuestro registrador se pueda considerar como una especie de operador logístico. Eso no corresponde al respeto que se le debe dar a los servidores públicos y menos a una dignidad del primer orden del Estado colombiano", dijo el procurador.

Asimismo, respondió a aquellos que han considerado que Eljach podría estar favoreciendo a un bando o a otro.

"Pero para evitar que a Gregorio Eljas se le siga atacando por debajo y se le siga señalando ante el presidente de la República cosas que no comete el procurador, pues yo quiero evitar y no le voy a dar el gusto a nadie de que me insulte o erosione mi dignidad y mi honra y yo mismo me he declarado rapitendero de la constitución", indicó el procurador.