Jerson Lagos, jugador del Auckland City, y una cruda revelación: “A nosotros no nos pagan”

Jerson Lagos, el colombiano de 23 años que es barbero en Nueva Zelanda, y juega en el futbol amateur del club Auckland City, que actualmente disputa el Mundial de Clubes 2025; sufrió una histórica coleada 10-0 durante la fase de grupos frente a Bayern Múnich. Sin embargo, cabe mencionar que los jugadores de este equipo tienen distintos oficios alejados al fútbol, pues en este país, el deporte no se juega de manera profesional y los futbolistas tienen que conseguir el sustento para los hogares ejerciendo oficios como gerentes, profesores, agentes, vendedores, entre otros. Lagos, aparte de futbolista, es barbero.

Este marcador llamó la atención de los aficionados, pues se demostró la diferencia en la preparación física y táctica entre un equipo campeón de Alemania, y otro que desarrolla la disciplina de una forma menos profesional, desde otro continente. Adicionalmente, al ser una competencia amateur en Nueva Zelanda, los jugadores no reciben sueldo fijo.

En exclusiva con El Vbar de Caracol Radio, Jerson Lagos se refirió al partido ante el conjunto alemán, y además habló acerca de su deseo de jugar en la Liga Colombiana.

Lagos también ofreció detalles sobre cómo llegó al conjunto neozelandés, y afirmó:

¿Cuál es la historia detrás de la vinculación con Auckland City?

“Llegue como refugiado y gracias a Dos siempre nos abrieron las puertas en Nueva Zelanda. Llevo varios años allá, y durante este tiempo, siempre he buscado, y gracias a Dios tuve a oportunidad de fichar por el Auckland City", manifestó Lagos.

¿Qué se habló tras la derrota con Bayern?

“Después del partido fueron muchos los sentimientos, de los que jugaron y de los que no, se sintió la energía y las emociones. Pero la conversación que tuvimos es que debemos seguir juntos, pase lo que pase. Jugamos contra el campeón de Alemania, y se sabía que esto podía pasar. Tratamos de prepararnos lo mejor que pudimos, y ahora toca seguir luchando y no enfocarnos tanto en el resultado. Ahora resta salir a jugar como si no tuviéramos nada que perder", explicó el colombiano.

¿Cambió camiseta con algún jugador del Bayern?

Jerson Lagos/Getty Images. / Joe Robbins/ISI Photos Ampliar

“Gracias a Dios pude conseguirme la de uno de los jugadores, el número 10, la camiseta de Sané. Para mí es muy especial tener la camiseta de un jugador como él".

¿Qué otras cosas hace Jerson en Nueva Zelanda?

“Con el horario que yo tengo es un poco difícil hacer mucho. Solo con ser barbero y entrenar, no me queda mucho tiempo a veces ni para mi familia. Yo trato de invertir todo mi tiempo libre en mi familia porque para mí es lo más importante, porque también intento enfocarme en la barbería porque el sueldo del fútbol solamente no alcanza", declaró el extremo por derecha.

¿Cuánto gana por el fútbol?

“A nosotros no nos pagan”, afirmó Lagos.

Getty Images. / Joe Robbins/ISI Photos Ampliar

¿Le gustaría jugar en otro país?

“Es el sueño de todos nosotros. Tener una oportunidad como estas, y poder mostrar lo que uno puede hacer. Uno puede mostrar lo que uno es, y jugar en una liga de otro país y enfocarse solamente en el fútbol es lo que todos queremos acá. Me encantaría jugar en Colombia, aunque ahorita no esté enfocado solo en eso", explicó Jerson.

¿En qué equipo le gustaría jugar?

No soy tan hincha de ningún equipo de Colombia. Mi familia es de Santa Fe, pero yo no tengo ninguna preferencia. Me gustaría que me den la oportunidad", respondió el jugador.

¿Cuánto cuesta un corte de pelo?

“Depende de lo que quiera, por ahí 30 o 35 dólares”, finalizó Lagos.