En Villa de Leyva se inauguró Bioverso, el primer museo experimental de biodiversidad en Colombia

Villa de Leyva

En el marco de su aniversario número 30, el Instituto Humboldt inauguró en Villa de Leyva Bioverso, el primer museo experimental de biodiversidad en el país. El proyecto tiene como objetivo principal acercar el conocimiento científico a la ciudadanía, mediante experiencias sensoriales, educativas e interactivas que integran la ciencia, el arte y los saberes locales.

Bioverso se ubica en el Claustro de San Agustín, en la carrera 8 # 15-08 del municipio, y cuenta con cuatro salas de exhibición permanentes, además de talleres, recorridos guiados, actividades educativas y muestras de colecciones biológicas.

Entre las exposiciones activas se encuentran:

• Biofilia , desarrollada en colaboración con el Parque Explora y otras instituciones, que invita a reconectar con la naturaleza desde la emoción y el asombro.

• Huella de bosque , una obra del artista Germán Gómez, que combina arte y microscopía para destacar especies de árboles en riesgo.

• Memorias del suelo , una muestra que explora la historia y diversidad del suelo.

• Una exposición conmemorativa por los 30 años del Instituto Humboldt, que recopila algunos de los hitos más relevantes de su historia.

El director del Instituto, Hernando García, explicó que el museo busca propiciar nuevas formas de percibir el territorio colombiano: «aquí, la biodiversidad no solo se observa: se siente, se escucha, se recorre y se transforma en preguntas, asombro y acción».

La apertura de Bioverso es posible gracias al apoyo del Sistema General de Regalías, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Villa de Leyva, que participaron en la primera fase del proyecto. Durante el acto inaugural, el gobernador Carlos Amaya anunció la donación del Claustro de San Agustín al Instituto Humboldt como parte del compromiso institucional con la conservación de la biodiversidad. «Nos llena de orgullo que nuestro departamento cuente con un espacio como este», señaló Amaya.

Por su parte, el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa Chaparro, resaltó el valor del museo para el municipio: «somos pioneros a nivel Colombia, ofreciendo un nuevo turismo donde la naturaleza, biodiversidad y la ciencia son protagonistas».

Horarios y acceso

Bioverso ofrecerá entrada gratuita por tiempo limitado. Estará abierto de jueves a sábado, de 10 a.m. a 5 p.m., y domingos y lunes festivos, de 10 a.m. a 3 p.m. Los recorridos programados se realizarán de miércoles a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m. Más información disponible en www.bioverso.org.