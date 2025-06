Cámara de Comercio propone que al año solo se realice un día sin carro y sin moto en Armenia

Armenia

El impacto económico del día sin carro y sin moto en la ciudad preocupa a los empresarios, el presidente de la Cámara de comercio de Armenia Rodrigo Estrada propuso una vez más que solo sea un día al año y no dos como esta propuesto por la alcaldía.

Impacto negativo en el comercio

El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío, Rodrigo Estrada señalo “Lo del día sin carro ya hicimos un análisis, estamos revisando ahorita todas las encuestas que hicimos. Realmente el efecto económico comercial es negativo, eso no puede haber duda. Ajenos al tema ambiental que se puede dar en ese día y lo económico no funciona.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Nosotros siempre hemos pensado que más que un día sin carro se deben hacer otras cosas, como por ejemplo que el comerciante puede sembrar un árbol en esta ciudad y son 20.000 comerciante que acaba siendo un algo cada semestre lo sostiene. quedan unos aportes diferentes.

El día sin carro se vuelve un aspecto más que todo simbólico, porque un día sin carro, donde a las 7 de la noche todos salimos en el carro a hacer las vueltas que nos hicimos en la mañana de pronto o a o a cualquier otra parte, creemos que no es lo fundamental.

Día sin carro simbólico

Bienvenido el día sin carro como un tema, yo diga, simbólico, un día agradable para mucha gente, un día donde la gente puede salir a caminar, donde se ve la verdad pues una ciudad más tranquila, eso no hay duda en ese sentido, menos ruido, pero creemos que, si el objetivo es el tema ambiental, deberíamos plantear otros temas distintos.

Debe ser un solo día sin carro y moto al año

El líder gremial subrayó “Creemos que además de ser un solo día al año, no dos, no dos, un solo día al año como tal, digamos que bienvenido ese día por un tema que a nivel nacional se hace porque insisto, también el simbolismo tiene su efecto, pero el efecto comercial y empresarial, económico es negativo, no hay duda.

Efecto negativo en ventas

No tengo datos todavía, pero voy a decirles, pues hay negocios Si uno mira el sector de estación de gasolina, pues 100% casi o 90 80% por los taxis. Si uno mira, algunos supermercados. Algunos de los negocios de superficie, pues lógicamente la gente no va a mercar eh en el día porque pues las bolsas como las lleva y no todos pagan taxi.

La parte de venta en general, la gente, se queda en la casa o sale a caminar, o sale a disfrutar, se siente en vacaciones como tal, pero no tiene un efecto comercial, realmente lo tiene negativo. No tengo el dato exacto, pero en algunos datos es del 70, del 60, del 50, del 40% se disminuyeron las ventas depende, del tipo de negocio.

Impacto ambiental

Día sin Carro redujo 23 % del material particulado y hasta 15 % del ruido ambiental en Armenia, CRQ

María Fernanda López Sierra, profesional especializada de la autoridad ambiental recordó que en el año 2022 se realizaron inventarios de emisiones atmosféricas para fuentes móviles en la ciudad, en los cuales se encontró que los vehículos livianos generan un nivel de emisión de material particulado equivalente al de los vehículos pesados. Esta situación se reflejó en los resultados obtenidos durante el Día sin Carro.

En lo relacionado con el ruido ambiental, los mayores descensos se registraron en los puntos monitoreados en el CAM y en el Parque Fundadores, con reducciones del 15 % y del 13 %, respectivamente. En otros dos puntos, ubicados en la Carrera 14 con Calle 17 (zona peatonal del centro) y en la Carrera 19 Norte con Calle 37 (Interplaza), se reportaron disminuciones de 8 % y 8,55 %, cifras que superan las registradas en la jornada del Día sin Carro del 21 de mayo de 2024, en la que el mayor porcentaje de reducción fue del 10 %.