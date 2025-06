Quién es Alfredo Saade nuevo jefe de gabinete de Petro: trayectoria política y controversias

Alfredo Saade vergel, fue designado como el nuevo jefe de Gabinete del Gobierno de Gustavo Petro. Su nombramiento, confirmado en la mañana de este 18 de junio de 2025, llega en un momento crucial para la administración, y su perfil ya está despertando los primeros debates políticos.

El llamado “pastor” evangélico, no es un desconocido en la esfera política y pública, ya que ha tenido una cercanía al gobierno del presidente Gustavo Petro desde su génesis y hoy en día está directamente vinculado a la administración. Aquí le contamos lo que usted debe saber sobre su perfil.

Trayectoria y cercanía al gobierno Petro

Fue precandidato presidencial por el Pacto Histórico en 2022, el mismo año en el que Gustavo Petro fue elegido presidente. Desde entonces, ha mantenido una estrecha cercanía con el mandatario y se ha consolidado como una voz visible y férreo defensor del oficialismo.

Su papel durante la campaña fue fundamental, ya que se convirtió en interlocutor religioso que Petro necesitaba para disipar las especulaciones sobre su presunto ateísmo y conectar con el importante sector de electores evangélicos en el país.

Antes de su reciente nombramiento, Saade ya había ocupado un cargo en el gobierno, lo que también generó críticas. Se conoció que tenía un contrato con el Fondo nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, por el cual percibía un sueldo considerable. Este hecho ha sido objeto de cuestionamientos sobre su idoneidad para desempeñar funciones relacionadas con la atención de emergencias en la Guajira, dada su vocación principal.

¿Es realmente un pastor? la duda persistente

La pregunta sobre si Saade es realmente un pastor es una de las más recurrentes y ha sido objeto de amplio debate. Si bien, él se presenta y es referido públicamente como “pastor”, la realidad es que varias organizaciones cristianas y evangélicas en Colombia no lo reconocen oficialmente como tal.

Caracol Radio se comunicó con la Conferencia Evangélica de Colombia, quienes confirmaron que Saade no hace parte de la comunidad de pastores ni tampoco tiene vinculación o credenciales que lo avalen como tal. Esto fue dado a saber en un comunicado en 2024, pero le revelaron hoy mismo a este medio de comunicación que el estatus de Saade sigue siendo el mismo.

Comunicado de la Conferencia Evangélica de Colombia sobre Alfredo Saade Ampliar

La Asociación de Ministros del Evangelio en Colombia, manifestó en su momento que no lo reconoce como pastor ni como interlocutor válido de la Iglesia: “Al referido señor jamás le hemos concedido vocería alguna, ni lo consideramos digno representante, o tan siquiera miembro, del sector social al que pertenecemos”.

En algunas ocasiones, el propio Saade ha admitido que no ha sido “ordenado2 como pastor. Durante un video, mientras hablaba sobre la pandemia del COVID-19 y sus acciones “proféticas” contra el virus, Alfredo Saade afirmó: “yo no soy pastor yo soy pastor cuando comenzó la campaña les dije ‘No soy pastor porque aún no me han ordenado’”.

Sin embargo, el propio Saade ha dicho que sufre de una persecución religiosa por ser aliado del presidente Petro, defendiendo que él hace parte del cuerpo de Cristo, asegurando en redes sociales que ya fue nombrado pastor evangélico.

Todos aquellos que se dejaron llevar por la injuria y la calumnia les saldrá cara su maledicencia.



Yo siempre dije que no era pastor porque AÚN NO ME HABÍA RECIBIDO COMO TAL.



Lo hice público hasta la saciedad es más en mis entrevistas con @VickyDavilaH lo hice porque no… — pastor saade (@alfredosaadev) January 30, 2024

Sin embargo, a día de hoy, como consultó Caracol Radio, la Conferencia Evangélica reitera que este no tiene las credenciales de pastor, por lo que se está a la espera de que Saade fundamente su tesis expuesta sobre su estatus dentro de la comunidad.

Controversias y declaraciones polémicas

La figura de Alfredo Saade no está exenta de polémica. A lo largo de su trayectoria, ha realizado declaraciones que han generado un fuerte rechazo en diversos sectores.

En mayo de 2025, por ejemplo, en un cabildo abierto en Barranquilla, le propuso directamente al presidente Petro cerrar el Congreso y buscar la reelección presidencial. Estas ideas han sido consideradas como antidemocráticas y han avivado las críticas de la oposición y de parte de la sociedad civil.

Asimismo, ha sido un activo difusor de ciertas narrativas, llegando incluso a mencionar supuestas amenazas contra la vida del presidente Petro, lo que ha generado preocupación y la exigencia de pruebas por parte de algunos analistas y organizaciones. Su postura sobre restringir medios de comunicación y otras declaraciones incendiarias han contribuido a su imagen polarizante.