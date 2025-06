Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Aries, sane sus relaciones familiares antes de que sea muy tarde

La fecha de hoy es bastante singular, pues el 18 es un número que significa liderazgo y prosperidad, además está asociado con la transformación de la vida. Por eso, es recurrente que las personas nacidas en este día son inteligentes, creativas y capaces.

La mayor misión de su vida es ayudar a los demás, por lo que suelen buscar a las personas que creen que necesitan ayuda, para aconsejarlas con motivación y sabiduría.

El profesor cree que su número de la suerte para este año es 2755. Como ritual de prosperidad, le recomienda encender una vela de color amarillo, esta representa la riqueza y prosperidad.

Santo del día: San Gregorio Barbarigo

San Gregorio Barbarigo Color del día: Café

Café Número del día: 7820

7820 Fruta del día: Fresa

Fresa Frase de reflexión: “Mi cuerpo, mente y espíritu están sanos”

Horóscopo de HOY 18 de junio:

Aries / Del 21 de marzo al 19 de abril

Según las cartas, las relaciones familiares están quebradas y necesitan conciliarse. El profesor le recomienda hacer una reunión para compartir tiempo con todos esos parientes con los que ha dejado de hablar.

De igual manera, un proyecto que tiene planeado con su pareja se dará de manera exitosa, pero ojo, no descuide la relación o puede perderlo todo.

Número de la suerte: 1984

Leo / Del 23 de julio al 22 de agosto

¡Mucho equilibrio y armonía para su vida! Las cartas le deparan un mes lleno de alegrías y recompensas. Puede que se manifiesten nuevas oportunidades de educación como un curso, maestría o pregrado. Aprovéchelo mucho, que en un futuro cercano le puede servir.

Número de la suerte: 0225

Sagitario / Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Todo lo que respecta al trabajo pinta en el Tarot bastante bien, ya sean asensos o nuevas ofertas las que toque a su puerta, revíselas bien y analice el futuro que cada una le puede proveer.

Ahora, el mal genio sí lo está estancando. Sus imposiciones hacia los demás pueden causar cierta fricción, no permita que esto pase o podría perder a una persona muy especial.

Salomón le recuerda que, “Este es un momento donde tenemos que saber escuchar, mirar y disfrutar, porque la vida está cambiando”

Número de la suerte: 5928

Géminis / Del 21 de mayo al 20 de junio

El Universo le va a entregar una muy buena suma de dinero, y es importante que lo invierta de manera sabia y precavida, “no se sabe cuándo lo vaya a necesitar. Recuerde que el problema no es tener el millón, sino conservarlo y multiplicarlo”.

El experto prevé que usted quiere realizar muchos cambios en su vida, y eso está bien, pero no olvide hacerlos paulatinamente. Además, usted deberá esforzarse un poco más de lo normal este mes.

Número de la suerte: 1578

Libra / Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Este mes es muy probable que le ofrezcan negocios relacionados con sociedades, emprendimientos, finca raíz, etc. Pero mucho cuidado, “no todo lo que brilla es oro”, será fundamental revisar a detalle cada uno de los ofrecimientos. El profesor cree que es útil que identifique qué es lo que usted necesita, “busque cosas que realmente fortalezcan tu vida y que no se conviertan en un gasto".

De manera relacionada, una racha económica extremadamente grande y productiva llegará a su vida. Una vez más el profesor le reitera la importancia de no despilfarrar.

Número de la suerte: 8721

Acuario / 21 de enero al 19 de febrero

Si su sueño siempre ha sido ser independiente y emprender su propio negocio, este mes los Astros se alinean para cumplir su deseo. Por el contrario, si siempre ha querido conseguir trabajo en una multinacional, la Vida misma se encargará de ponerlo ahí.

Algo relacionado con el amor está creciendo en su vida, es probable que dé frutos o “reviente” esta semana. Disfrútelo mucho.

Número de la suerte: 6580

Tauro / Del 20 de abril al 20 de mayo

Con mucho entusiasmo y dicha va a celebrar varios eventos y logros que venía trabajando desde hace mucho tiempo. Ahora, también vienen para su vida grandes cambios que debe saber aprovechar. Si lo hace tendrá una prolongada temporada de armonía.

Número de la suerte: 5911

Virgo / Del 23 de agosto al 22 de septiembre

No se desespere si las cosas no le están saliendo del todo bien, según el profesor usted debe tener más fe en los planes del Universo, cuyo tiempo es perfecto. No presione absolutamente nada, y verá como la felicidad, el dinero y el amor se armonizan en su vida.

Número de la suerte: 1234

Capricornio / Del 22 de diciembre al 20 de enero

¡Cuidado! Le están moviendo el muñequito. Es posible que sienta que sus proyectos se han desarmado, el profesor cree que alguien le está haciendo daño, es importante que se proteja con baños y limpiezas.

Número de la suerte: 0462

Cáncer / Del 21 de junio al 22 de julio

Cuando usted maldice o se deja invadir por la rabia, lo que está haciendo es atraer malas energías, si se carga con estas, el profesor cree que muchos de sus proyectos dejarán de fluir. En los momentos que sienta que no puede más, tómese 5 minutos para respirar.

También es importante que empiece a buscar otras fuentes de dinero, así no se quedará estancado en la zona de confort.

Número de la suerte: 8580

Escorpión / Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Lo mejor es no comentar sus planes, pues el costo del éxito y la ambición es la envidia de los demás. Vaya con calma y seguridad, que sus planes serán todo un éxito.

Algo relacionado con su vivienda se va a dar, ya sea compra, venta o cambio, hágalo, esto renovará su energía y atraerá nuevas oportunidades.

Número de la suerte: 0522

Piscis / 20 de febrero al 20 de marzo

Desde el mes pasado está corriendo y trabajando arduamente por cumplir sus metas, y el Universo lo reconoce, por eso este mes le llegará una gran recompensa económica y de descanso, hizo un buen trabajo y se lo merece.

Número de la suerte: 4404