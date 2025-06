Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Libra finalmente se libera de energías negativas

La fecha de hoy es bastante especial, pues el 17 es uno de los números con mayor poder y significado. El 1 representa el liderazgo y el 7 la espiritualidad. Ahora sumados dan 8, el dígito de la sabiduría y la prosperidad infinita.

Las personas que nacen un día como hoy poseen una gran intuición, y si la siguen, su vida será bastante equilibrada; tanto en lo material como en lo espiritual. Además, siempre aconsejan y guían por buen camino a quien se los pide.

Su número de la suerte para este año es el 2690. El profesor le recomienda comerse una cucharada de miel y decir la frase “me endulzo con todo lo mejor del Universo”.

Color del día: Azul

Azul Número del día: 4099

4099 Fruta del día: Fresa

Fresa Frase de reflexión: “Hoy el Universo me da bendición y felicidad” y “hoy es un día de esplendor y fe”

Horóscopo de HOY:

Aries / Del 21 de marzo al 19 de abril

Al profesor no le gustan las cartas. Tiene que tener mucho cuidado, porque él cree que hay gente muy negativa a su alrededor. Le están deseando el mal. Salomón le recomienda no contarle a nadie sus cosas, al menos hasta que las haya culminado y no haya riesgo de que se las derrumben.

Llega el momento de firmar unos papeles importante, hágalo con confianza y mueva esos negocios. En cuanto a la parte laboral, usted se verá muy beneficiado, podrá cambiar de trabajo o ascender en su posición.

Número de la suerte: 4282

Leo / Del 23 de julio 07 al 22 de agosto

Este mes lo acompaña una Estrella de la Suerte que brillará en todos los aspectos de su vida. Ahora, el profesor le advierte que si usted trabaja con algo relacionado a los medios de transporte, revise muy bien la documentación de su máquina.

Por otro lado, llegan personas de su pasado para ayudarlo. Ábrale las puertas de su corazón y permítales ese reencuentro que tanto necesita.

Número de la suerte: 8901

Sagitario / Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Sus bendiciones serán principalmente monetarias: “le pagan un dinero que le debían y le llega otro de manera inesperada”. También habrá un negocio relacionado con la finca raíz. Aprovéchelo que los Astros le auguran buen éxito.

Le regresan un dinero que estaba escondido, hay algo interesante con la compra de una casa, algo con finca raíz se concretará con mucho éxito

Número de la suerte: 1579

Lea también: Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 9 al 15 de junio

Géminis / Del 21 de mayo al 20 de junio

El profesor manifiesta que unos papeles relacionados con un negocio muy lucrativo finalmente saldrán a su favor. Aun así, le sugiere que los revise detalladamente para evitar tragedias en el futuro.

En la parte amorosa, peleas y conflictos del pasado se solucionan, tanto a nivel familiar como de pareja.

Ahora, es importante que se realice un chequeo médico general, y priorice la zona de la columna y la espalda.

Número de la suerte: 2319

Libra / Del 23 de septiembre al 22 de octubre

¡Finalmente se libera de las personas negativas! No se entristezca por su pérdida, a partir de ahora el profesor espera que su vida tome rumbo hacia las cosas más maravillosas y buenas.

Tendrá un merecido ascenso en el trabajo que está relacionado con la llegada de una temporada de gran prosperidad económica. Un mes para destacar y lograr todo lo que siempre ha soñado.

Número de la suerte: 2178

Acuario / 21 de enero al 19 de febrero

La Rueda de la fortuna lo guía en este mes. El profesor es bastante claro “la salud y el amor mejora, pero el flujo económico será sin igual. Le pagan, se ganan premios, le dan ascensos, etc. Disfrútelo”.

Número de la suerte: 8000

Le podría interesar: 5 signos zodiacales que se verán afectados por la Luna en Escorpio: predicciones Astrológicas

Tauro / Del 20 de abril al 20 de mayo

Revise sus vínculos familiares, es importante que hable y concilie los problemas, de lo contrario muy poscas cosas en la vida le van a fluir. Recuerde que" la base de la vida es el amor“.

El profesor manifiesta que varios van a viajar este mes. Aproveche este viaje para abrirse a nuevas experiencias y dejar que la prosperidad entre a su vida.

Número de la suerte: 6839

Virgo / Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Pensar tanto en el futuro lo está estresando demasiado. El profesor le recuerda que “el tiempo de Dios es perfecto”, ánimo, que todo va a salir como debe ser y a su debido tiempo.

Esta temporada será de cosecha, todo el trabajo duro que viene haciendo desde principio de año finalmente dará frutos. Además, tendrá una reconciliación familiar bastante interesante.

Número de la suerte: 1234

Capricornio / Del 22 de diciembre al 20 de enero

Un mes lleno de trabajo y actividad. Pero no es algo malo, de hecho Salomón cree que tendrá grandes resultados y un gran reconocimiento.

También, es posible que tenga una nueva oportunidad académica, ya sea una especialización, doctorado, pregrado o curso, hágalo, pues le traerá una satisfacción personal muy buena.

Número de la suerte: 7725

No se olvide de revisar: Este sería el signo del zodíaco con mayor inteligencia emocional, según la IA: ¿por qué?

Cáncer / Del 21 de junio al 22 de julio

Mucho ojo, porque según el Tarot este mes debe tomar decisiones bastante complejas respecto a su trabajo. Aunque usted es muy resiliente, tiene que empezar a salir de su zona de confort para encontrar cosas nuevas y bendiciones.

Número de la suerte: 2519

Escorpión / Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Tendrá un gran empoderamiento en su trabajo: oportunidades nuevas, aumento de salarios, reconocimientos, etc. Para las personas que siempre han querido emprender, este será un muy buen momento para hacerlo.

Sin embargo, según las cartas, su parte amorosa sí está desequilibrada. Revise qué debe mejorar para estabilizarla.

Número de la suerte: 3390

Piscis / 20 de febrero al 20 de marzo

Este mes no será fácil, pues una carga laboral bastante pesada se acerca. Sin importar que, usted debe cumplir con estos compromisos, y tranquilo que más adelante será recompensado.

Cada que pueda, el profesor le recomienda tomarse un descanso. No olvide que el estrés puede causar consecuencias negativas para su salud.

Número de la suerte: 5218