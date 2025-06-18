“Estábamos buscando que el Senado fuera más progresivo”: Benedetti tras aprobación de reforma laboral

Tras la aprobación por parte del Senado de la República de la reforma laboral, en diálogo con La W, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó qué viene ahora para el Gobierno Nacional y qué faltó por ser incluido dentro del articulado.

“Faltó el contrato agrario y lo de las mujeres; cuando tengan que buscar una incapacidad, puedan ir al médico porque la menstruación es muy dolorosa. Del resto, todo se aprobó”.

Ante este escenario, Benedetti respondió si el Gobierno Nacional desistirá de la Consulta Popular convocada vía decreto. “Sí, esa es la palabra que dio el señor presidente de la República y lo puso en un trino; él dijo que una vez que lo que se aprobara en la plenaria del Senado se parecía mucho a lo que viene de la Cámara porque era algo bueno, venía concertado (…) estábamos buscando que el Senado fuera mucho más progresivo y así fue”.

“Yo confío en la palabra del presidente, (…) yo creo que el texto del Senado es mucho más progresivo, entonces no hay necesidad de la consulta; él (Petro) saca un decreto y deroga el decreto por el cual convoca elecciones; un decreto tumba a otro y no habría convocatoria a la consulta”.

Por eso, explicó Benedetti cuál será el siguiente paso para que la Reforma Laboral sea un hecho: “El proceso de conciliación inició en Cámara de Representantes, porque el proyecto en Cámara, por lo tanto hoy antes de mediodía van a indicar cuántos conciliadores son y quiénes van a ser. Una vez dicho esto, Efraín Cepeda tiene que nombrar el mismo número de conciliadores para el proceso”.

Añadió que no le gustó que se hubiera votado la “consulta popular 2.0″ que fue negada por el Congreso. “Yo no quería que se votara; lo importante es que se hiciera después de la votación de conciliación, eso fue lo que sucedió. No es que haya desconfianza, pero sí queda la ‘espinita’ de que ahora, cuando van a sentar conciliación, porque el presidente del Senado no es amigo del Gobierno, ni mucho menos del presidente Petro, para ayudar a hacer un buen trámite”.

¿Qué se aprobó en la reforma laboral en el Senado?

La plenaria del Senado de Colombia dio luz verde, en su cuarto y último debate, al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, con 57 votos a favor. Esta aprobación trae consigo varias modificaciones considerables para los trabajadores en el país.

Entre las medidas más destacadas, la reforma establece un aumento gradual del recargo dominical y festivo. Este se incrementará al 80 % en 2025, al 90 % en 2026, y alcanzará el 100 % en 2027. Además, el recargo por trabajo nocturno comenzará a aplicarse desde las 7:00 p.m., una vez que la ley entre en vigor.

Un aspecto notable es la eliminación de la propuesta de jornada laboral de 4x3 (cuatro días de trabajo por tres de descanso). Esto significa que se mantiene la flexibilidad actual donde empleadores y empleados pueden acordar jornadas diarias flexibles.

En lo que respecta a los aprendices, el contrato de aprendizaje del SENA ahora tendrá un carácter laboral. Los aprendices recibirán el 75 % de un salario mínimo durante su etapa lectiva y el 100 % en la etapa práctica. Adicionalmente, tendrán derecho a cotizaciones en salud, pensión, ARL, primas y vacaciones. Se contempla también una multa mensual de 1.5 salarios mínimos para las empresas que no contraten el número de aprendices requerido.

Finalmente, se aprobó el artículo 74, que garantiza la vinculación laboral de madres comunitarias y sustitutas, medida que entrará en vigencia 12 meses después de la expedición de la ley y eliminará los subsidios que recibían al formalizarse. Por otro lado, los artículos 37 y 38, que abordaban el trabajo a tiempo parcial y la unidad de trabajo especial, fueron eliminados del proyecto tras un empate en la votación y una segunda ronda.

El texto aprobado ahora deberá pasar por un proceso de conciliación con la Cámara de Representantes, para lo cual el Senado tiene plazo hasta el 20 de junio de 2025.