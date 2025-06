El álbum de Karol G, ‘Tropicoqueta’ ya tiene listado de canciones: lo que se sabe hasta el momento

Hoy es casi imposible hablar de música y no mencionar a Karol G, la cantante colombiana que cada día más se posiciona, no solo como una de las estrellas musicales más grandes en la historia del país, sino del mundo.

Siendo la ganadora de los premios Latin Gramy con su legendario álbum “Mañana Será Bonito”, única artista en llenar 4 veces consecutivas el estadio Santiago Bernabéu y nombrada la Mujer del Año por la revista Billboard, Karol G hoy no deja de hacer bailar al mundo al son de la expectativa de su nuevo álbum.

‘Tropicoqueta’: La historia de un álbum existencial

Al finalizar la gira “Mañana Será Bonito” la cantante sorprendió a sus fans cuando anunció que aunque estaba agradecida por estar en la cima, ella no se sentía completa.

“Seguía haciéndome la misma pregunta: ¿cuál es el próximo paso? … ¿Qué viene para mí? Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… más adentro de mí, de quien en realidad soy", publicó la artista en sus redes.

Pero de esa desesperación nació algo mágico... nació ‘Tropicoqueta’. Un álbum que llegó a la inspiración de Karol G para sanar y conectar con su pasado.

“Este álbum suena a un pedacito de todos, empezó como un deseo en agosto del 2023, desde ese momento les he venido dejando algunas pistas en el camino y puedo decir que cuando lo terminé, lo hice con el corazón llenito del amor que recibí en cada país que visité… Este álbum es alma, es pasión, memoria, es nostalgia, es alegría, es fiesta, es identidad Como dijo un gran amigo, ‘Es una carta de Amor a lo que fuimos y un manifiesto de lo que somos ahora’”

Lo que podemos esperar de ‘Tropicoqueta’: Listado de canciones, colaboradores y fecha de estreno

Dentro de la publicación en la que estrena su álbum, Karol G especifique que este álbum trata de, “las cosas que me gustan, de todo lo que me representa… Volver a la raíz, a las canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música". Basados en esto podemos suponer que, si bien las canciones mantendrá la esencia de Karol G, estas también poseerán un toque de su infancia y cultura musical heredada.

En ese orden, la cantante nació el 14 de febrero de 1991 en la ciudad de Medellín, donde la diversidad musical era evidente, por lo tanto, podríamos esperar desde géneros caribeños, tropicales, melodías pop y hasta el famoso Tropipop de la época. De igual forma, la influencia de sus padres está presente, y la aparición de géneros más antiguos no es una idea descabellada.

Por otro lado, el video promocional del álbum tiene un formato de telenovela, con la aparición de grandes referentes como Anahí Puente, Gabriela Spanic, Azela Robinson. La artista lo describe como “Intenso, impredecible, dramático… mágico, auténtico y ÚNICO. Canciones que se cantan con el alma, se bailan con el cuerpo y se gritan con el corazón“. No hay que olvidar que en canciones previas la artista apaleado a géneros mexicanos.

La fecha de emisión será el 20 de junio, y podrá ser escuchado en las principales plataformas de música en streaming como Spotify, Apple Music, Amazon Music, Tidal, YouTube Music, Deezer y Qobuz

Hace un par de horas, la artista publicó el listado oficial de las canciones con sus colaboradores, léelas y especule de qué podrían tratar.