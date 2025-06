Con oraciones y rechazo a la violencia, se cumplió en Barranquilla velatón por salud de Miguel Uribe

Con oraciones y rechazo hacia la violencia, se cumplió en Barranquilla la velatón por la salud del senador Miguel Uribe.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Unas 300 personas se reunieron en el Cubo de Cristal, de la Plaza de la Paz, para participar en una emotiva velatón en apoyo al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien se encuentra en una condición “extremadamente crítica” tras haber sido víctima de un atentado en Bogotá.

Vestidos con camisetas blancas y portando mensajes de esperanza, los asistentes elevaron oraciones y manifestaron su deseo de ver al senador superar este difícil momento. El evento fue un acto simbólico de unidad y rechazo a la violencia política que atraviesa el país.

“No dejar que el odio prevalezca”

Durante la jornada, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, hizo un llamado a no dejar que el odio prevalezca sobre la paz y advirtió que la sociedad colombiana no puede permitir que los violentos impongan sus ideas.

“Hoy, que vemos que un niño de 14 años es el que atenta contra la vida de un candidato presidencial, yo creo que hay que sacar a los niños del conflicto. No podemos utilizar a los niños como instrumentos de guerra, como instrumentos de ataque sicarial. Eso nos va de una u otra manera minando el alma, el corazón, el sentimiento. Por lo tanto, es un llamado que queremos hacer. Que estemos en este momento unidos por todo lo que tenemos que construir juntos. Que es una sociedad pacífica, ordenada, con bienestar para la gente, pero no con el odio. Que no sea a través de la guerra, que no sea a través de los ataques. Eso no nos va a llevar a nada”, dijo Verano.

Por su parte, Monseñor Pablo Emiro Salas elevó sus suplicas para que los colombianos puedan valorar sus vidas y pidió por la pronta recuperación del senador Uribe Turbay.

Mientras tanto, algunos de los asistentes expresaron su confianza en la recuperación de Uribe Turbay y coincidieron en que el país necesita reconciliación y esperanza para construir un futuro en paz.