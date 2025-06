“Una sola bala le hizo mucho daño”: familiares de líder comunal de El Pozón herido con arma de fuego

Cartagena

Estable en la UCI de la Clínica Madre Bernarda se encuentra Antonio Bellido, reconocido líder comunal del barrio El Pozón y actual funcionario del programa COMPI de la Gobernación de Bolívar tras resultar herido con arma de fuego en un baile de picó.

Según la versión entregada por el comandante de la Policía Metropolitana, Brigadier General, Gelver Yecid Peña, en el lugar se habría presentado una riña en donde un hombre empezó a disparar de manera indiscriminada y una de las balas terminó impactando en la región abdominal del líder comunal.

En diálogo con Caracol Radio, Ana Babilonia, madre de Antonio, aseguró que su hijo no estuvo involucrado en el enfrentamiento y narró que justo en ese momento el líder comunal se disponía a regresar a su vivienda.

“Me comentan que ahí no hubo ninguna riña y mi hijo no estuvo involucrado en nada malo. Algunas personas me dijeron que un muchacho empezó a realizar tiros a lo loco sin importar que estaban más de 40 personas en el baile, desgraciadamente una de las balas le dio a él. Antonio nunca ha tenido problemas con nadie, incluso él estaba montado en la moto porque ya se venía para la casa”, contó.

Ana Babilonia expresó que pese a que su hijo recibió una bala, Antonio lucha por su vida porque el impacto le afectó el colón. Por eso, en las próximas horas será sometido a una nueva cirugía.

“El médico me dice que una sola bala le hizo bastante daño, le perforó el colon y ahí le colocaron unas comprensas para aguantarle la sangre porque estaba botando bastante sangre. Entonces ahora nuevamente que lo van a operar, van a mirar si ha mejorado”, puntualizó.

Por su parte, José Bellido, padre del líder comunal, denunció que el presunto responsable de este hecho se encuentra plenamente identificado y enfatizó que cámaras de seguridad captaron al supuesto agresor.

“Hay cámaras, y nadie ha llegado a mirarlas a nosotros no nos han dicho absolutamente nada. Nosotros no conocemos al responsable, pero sí está identificado, si la policía va a las cámaras sabe quién es y en qué momento accionó el arma de fuego”, aseveró.