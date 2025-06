Tribunal definirá si Carlos Ramón González es enviado a la cárcel por caso UNGRD

Este martes 17 de junio, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá definirá si el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González es enviado a la cárcel por su presunta participación en el entramado de corrupción que desfalcó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo- UNGRD-.

El pasado miércoles 21 de mayo, el ente acusador le imputo los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

El alto exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro, que salió del país el pasado 2 de noviembre, ha manifestados que las acusaciones en su contra: "son calumnias sin fundamento”.

En desarrollo de la petición de que sea enviado a la cárcel, la fiscal María Cristina Patiño, confirmó quesegún el rastreo de su señal se pudo confirmar que se encuentra en Nicaragua y advirtió que“es altamente probable que Carlos Ramón González no tenga la intención de someterse a la investigación, a la persecución penal ni al cumplimiento de una eventual pena”.

Esta audiencia podría terminar conuna orden de captura en contra de Carlos Ramón González,y ante tu salida del país, la misma podría ser notificada a Interpol.

La defensa se opone a la medida de aseguramiento

“No solo no se cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales para acceder a esta medida. sino que hay claras y serias deficiencias probatorias, gravísimas contradicciones en las declaraciones rendidas por el señor Olmedo López, único testigo que la Fiscalía tiene para pedir esta imputación y esta medida de aseguramiento (...) los demás soportes en el caso de Carlos Ramón son como un castillo de naipes en una tormenta. No aguantan la misma y se caen y se desbaratan en favor de mi cliente”, argumenta el abogado Iván Cancino.

