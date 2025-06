¿Por qué el alcalde de Cartago desistió de su esquema de seguridad durante presunto atentado?

El alcalde de Cartago, norte del Valle del Cauca, Juan David Piedrahita, no contaba con su esquema de seguridad durante el fin de semana en que presuntamente fue víctima de un ataque. Según confirmó la Policía Valle, el mandatario desistió voluntariamente a su protección oficial durante esos días.

La coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía departamental, detalló que el alcalde dispone de un esquema permanente de seguridad que incluye un uniformado asignado, dos policías adicionales que custodian su residencia, y una patrulla motorizada con dos uniformados que lo acompañan constantemente.

“El fin de semana pasado el señor alcalde tomó la decisión de desistir del esquema de seguridad de manera voluntaria”, explicó la coronel Rodríguez.

Tras este hecho, se convocó un Consejo de Seguridad extraordinario, en el que se decidió solicitar a la Unidad Nacional de Protección (UNP) una revisión detallada del esquema actual, con miras a reforzarlo.

¿Qué dijo el alcalde de Cartago?

El alcalde justificó su decisión como un acto de exceso de confianza, respaldado por los positivos indicadores de seguridad de la ciudad:

“La ciudad está en calma, así lo corroboran las cifras. A veces uno se confía demasiado, y hay que reconocerlo”, dijo el mandatario.

El alcalde relató que durante el fin de semana se trasladó junto al contratista Gustavo Hoyos - quien resultó herido - al corregimiento de Modín, zona rural de Cartago, donde ocurrió el presunto ataque al vehículo en el que se movilizaban. Sin embargo, evitó dar más detalles.

“Por ahora no puedo hablar de otra cosa hasta que no tengamos certeza, porque serían conjeturas, también se generaría mucho pánico en la ciudad si aún no tenemos claro el caso”, añadió.

Medidas reforzadas tras el consejo de seguridad

El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, anunció que se implementarán nuevas medidas de protección, entre ellas la instalación de cámaras de vigilancia en las inmediaciones de la sede municipal. Además, la Policía Nacional desplegó un grupo especializado en inteligencia e investigación criminal para esclarecer lo ocurrido.