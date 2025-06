Conozca cómo opera la ruta Bayunca - Vía al Mar en zona norte de Cartagena

Uno de los compromisos adquiridos por el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, con la comunidad es la reorganización de la ruta Bayunca- Vía al Mar, la cual está en funcionamiento desde el año pasado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta ruta se ha consolidado como una opción eficiente tanto para residentes como para visitantes, gracias a mejoras en la infraestructura vial, señalización y condiciones de seguridad, viajar por la vía al mar ahora es más cómodo y confiable.

Actualmente la ruta Bayunca- Vía al Mar cuenta con 9 buses que se despachan diariamente cada 20 minutos aproximadamente, haciendo el siguiente recorrido: Arroyo Grande- Pontezuela- Punta de las Canoas- Arroyo de Piedra- La Boquilla- Avenida Santander- Las Tenazas- Centro (Sector la Transformación)- Avenida Pedro de Heredia- Bomba El Amparo- Bomba El Gallo- Terminal de Transportes- La Cordialidad - Bayunca- Pontezuela- Punta Canoa- Arroyo De Piedra- Arroyo Grande.

Con este recorrido se benefician aproximadamente 60 mil usuarios quienes anteriormente llegaban al Centro Histórico en dos horas y ahora, con esta ruta, emplean solo 40 minutos.

Horarios de la ruta

Salida 5:20 a.m.- 5.30 am- 5.45 am- 6:00 am - 6:15 am- 6:30 am- 6:45 am- 7:00 am y 7:47 am.

“El DATT sigue trabajando por brindarle a las comunidades mejores alternativas en el tema de movilidad, es así como se crea la ruta Bayunca-Via Al Mar, la cual beneficia a los corregimientos de la zona norte con ahorro de tiempo y dinero ya que el recorrido ha pasado de 80 minutos a 40 minutos y en lo económico antes pagaban alrededor de 8 mil pesos y hoy solo pagan cuatro mil”, afirmó José Ricaurte, director del DATT”.