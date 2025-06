90% de los trámites catastrales en Cartagena fueron resueltos:

La gestión catastral en Cartagena de Indias avanza a buen ritmo, gracias al trabajo conjunto de AMB Catastro Cartagena y la Secretaría de Hacienda Distrital.

De los más de 20.700 trámites radicados por los ciudadanos desde enero del 2025, el 90%, es decir, 18.569 ya han sido resueltos.

“Continuamos fortaleciendo el proceso, técnico y jurídico, para que los resultados sigan siendo positivos para los cartageneros y por supuesto para el Distrito, en correspondencia con la confianza que ha depositado en nosotros el alcalde Dumek Turbay”, indicó Libardo García, director del AMB, gestor catastral de la Heroica.

El secretario de Hacienda Distrital, Haroldo J. Fortich González, afirmó que:

“Catastro Cartagena continúa entregando informes periódicos de su gestión en la ciudad, de los trámites radicados y resueltos, así como de los productos catastrales, para que desde la Alcaldía de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz, hagamos seguimiento oportuno al cumplimiento de los compromisos, que a la fecha avanzan de manera satisfactoria. Reiteramos a quienes tengan trámites catastrales pendientes que deben solicitarlos a AMB Catastro Cartagena, cuyas oficinas se ubican en el barrio Manga y están evidenciando la prestación de un eficiente servicio”.

Balance de abril y mayo

En abril se recibieron 3.014 solicitudes de trámites catastrales y ese mismo mes fueron resueltos 2.678, que corresponden al 89%; mientras que en mayo se recibieron 3.625 y se finalizaron 2.947, es decir el 81%.

El trámite más solicitado fue la mutación de primera o cambio de nombre, con 2.637 solicitudes entre abril y mayo.

Además, desde inicio de año se han entregado en total 5.330 productos catastrales, entre los que están certificados de avalúo, ficha catastral, certificados catastrales, especiales, de no propiedad, entre otros. Solo en abril y mayo se entregaron 2.770 productos.

“En solo 20 días pude ver mi solicitud resuelta. Llegué sabiendo que necesitaba que en mi recibo predial no apareciera mi vivienda como lote sino como apartamento, y que saliera a mi nombre, entre otras cosas. En Catastro me explicaron el proceso, siempre recibí una atención amable y rápida, tanto que después un vecino que tiene el mismo problema me preguntó y yo enseguida le recomendé ir allá, porque prestan un buen servicio. Mi experiencia fue positiva”, contó Enith Guardo, quien solicitó cuatro trámites, todos resueltos de forma oportuna.

Atención a usuarios

Desde enero hasta inicios de junio se atendieron en la ventanilla de AMB Catastro Cartagena a 8.315 usuarios que requerían información de trámites y productos. Además, desde el gestor catastral se generan espacios de atención a gremios, empresas de servicios públicos, entidades del Distrito, constructoras, entre otros, con el objetivo de hacer seguimiento a sus casos.

“Valoramos positivamente la disposición de Catastro Cartagena para brindar espacios de atención y diálogo con nuestros afiliados. Se han atendido quejas y reclamos relacionados con solicitudes catastrales acumuladas en años anteriores, lo cual evidencia un esfuerzo significativo por parte del Área Metropolitana de Barranquilla – Catastro Cartagena”, indicó la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol Bolívar.

Canales de atención

Los ciudadanos que tengan trámites catastrales por solicitar pueden hacerlo de manera presencial en las oficinas de AMB Catastro Cartagena en Manga, Callejón Olaya, carrera 23 #25-170, de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde en jornada continua, o a través del correo electrónico gestorcatastralcartagena@ambq.gov.co.