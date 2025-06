Hernán Cadavid denuncia que la UNP ha entregado más de 36 esquemas de seguridad ‘a dedo’

Colombia

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, denunció a través de su cuenta de X que la UNP ha entregado más de 36 esquemas de seguridad ‘a dedo’ y sin los estudios de seguridad necesarios.

La @UNPColombia: Una cueva de corrupción y favores políticos al Petrismo con los esquemas de seguridad



Aún con el ocultamiento de la información, les presentamos a los colombianos lo que sucede con esa entidad en cabeza de otro ex M-19, Augusto Rodríguez



Va información 🧵 pic.twitter.com/2Q60dVrVgQ — Hernán Cadavid (@hernancadavidma) June 16, 2025

De acuerdo con el congresista, son más de 96 escoltas y 28 vehículos blindados los que advierte están siendo utilizados por personas cercanas al Gobierno.

Puntualmente, se refirió a la señora Diana Portilla, quien asegura es contratista e influenciadora digital y el pasado 1 de agosto de 2024 recibió escolta, chaleco blindado y subsidio por 12 meses.

“La señora Portilla para acceder al esquema de la UNP adujo que yo la iba a “matar” y eso le sirvió para acceder a ser calificada con “riesgo extraordinario”. El mismo nieves de riesgo que tenía el senador Miguel Uribe antes de su atentado. A ella la protegieron; a Miguel NO“.

Según agregó el representante Hernán Cadavid en su denuncia, aunque preguntaron a la Unidad Nacional de Protección cuál es el costo de dicho esquema, la respuesta fue que la entidad no puede entregar la cifra debido a que no se tiene desagregada.

“Buscamos saber cuánto valen estos regalos de esquemas al Petrismo y la @UNPColombia dice que no pueden informar porque no lo tienen desagregado. De eso si no saben. “Esquemas de emergencia” para beneficiar amigos“.

Sumado a esto, el congresista señaló que a la fecha, 1.453 exFARC trabajan como escoltas; 734 como funcionarios públicos y 719 contratados por Uniones Temporales.