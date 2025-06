Consejo de Estado falla a favor de presidente Petro y niega tutela del exalcalde Enrique Peñalosa

JUSTICIA

La Sección Quinta del Consejo de Estado negó una tutela del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, contra el presidente Gustavo Petro que buscaba que se le protegiera el derecho al buen nombre y honra.

Las declaraciones por las que Peñalosa exigía una rectificación se remontan a un consejo de ministros, en el que el presidente insinuó que el exalcalde había montado un negocio con los buses Diesel y era por eso que no quería un sistema de trenes.

“Lo que hicimos en Bogotá Humana que fue hacer los estudios de los tranvías en Bogotá porque las empresas que se le midieron en las APPS querían hacerlos, pero Peñalosa no quiere trenes, quiere buses Diesel porque es su negocio, él dice que no es su negocio, pero es el negocio que montó en Bogotá que tiene atrasada a la ciudad y no la deja avanzar”, indicó el presidente.

Consejo de Ministros, imagen tomada de transmisión en canal de YouTube de la Presidencia de la República. Enrique Peñalosa (Colprensa). Ampliar

Frente a estas declaraciones, el Consejo de Estado indicó que se trata de una opinión del presidente dentro de un discurso político que está protegido por la libertad de expresión.

“No logró desvirtuar la presunción de primacía de la libertad de expresión, cuya protección se encuentra reforzada cuando, como en este caso se trata de un discurso político que, conforme a la doctrina y la jurisprudencia de las Cortes internacionales de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional y de esta Corporación «goza del mayor grado de protección» y, por ende, sujeto a menores limitaciones", indicó la corporación.

Además, indica la Sala que Petro no hizo una imputación directa al accionante, como sería la celebración indebida de contratos o sobre ilícitos.

Por el contrario sus apreciaciones, son consideradas una crítica de políticas públicas de transporte urbano, que tiene como eje el debate entre Peñalosa y Petro los alcances e impactos del modelo Transmilenio.