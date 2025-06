“Todas las expresiones de solidaridad con el senador Miguel Uribe son bienvenidas”: Galán

Este domingo 15 de junio se realizará la ‘Marcha por el Silencio’ en diferentes ciudades del país en apoyo al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Partidos políticos de la oposición, independientes, gremios económicos y la ciudadanía participará para rechazar el atentado que sufrió el aspirante a la presidencia de la República.

En Bogotá, la marcha saldrá desde el Parque Nacional a las 9 de la mañana, por lo que el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que se revisarán las medidas para acompañar esta manifestación.

“Nos sentaremos para revisar el esquema que vamos a implementar precisamente para que pueda desarrollarse la marcha sin problema. Que no afecte obviamente por ningún motivo a quienes van a marchar, pero también que no afecte a personas que no vayan a marchar en ese día”, indicó el mandatario.

Asimismo, Galán respaldó las acciones que se han llevado a cabo en la capital en los últimos días en apoyo a Miguel Uribe.

“Todas las expresiones de solidaridad que se han manifestado con el senador Miguel Uribe, con su familia son bienvenidas. Yo creo que todos los colombianos que defendemos la democracia, sentimos ese ataque como un ataque a todos los que queremos que este país pueda avanzar hacia la paz”. dijo.

El mandatario insistió en eliminar cualquier lenguaje violento que pueda llevar a un enfrentamiento político y por ende a la violencia física, de hasta la muerte.