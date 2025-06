Rifirrafe entre Day Vásquez y Laura Ojeda en redes sociales: ¿qué se dijeron?

La reactivación de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro generó un choque entre Day Vásquez y Laura Ojeda en redes sociales.

Durante la diligencia, la Fiscalía pidió que se declare nula una “valoración psicológica” a Day Vásquez, alegando que fue sin su “aval” e ”ilegal”.

Ante esto, Vásquez se pronunció en sus redes sociales señalando que “NUNCA he dado autorización para dicha valoración. Canallas”.

Minutos después, la respuesta de Laura Ojeda no se hizo esperar y en su cuenta de X, la actual pareja de Nicolás Petro, posteó: “La defensa de Nicolás pide lo mismo para él que para mí como víctima: Que se analicen con criterios técnicos, psicológicos y forenses todas las narraciones y versiones que ha venido dando Daysuris del Carmen, y que terminan afectando los procesos penales reales”.

“Eso no es canallada. Eso es ejercer el derecho de defensa y de verdad.¿“Canallas”? ¿Por pedir que se valore lo que se publica todos los días en redes? ¿Por no quedarnos callados frente a un sistema que protege a quien grita más fiscalía? Estoy cansada de que se me silencie solo porque no insulto ni tengo tribuna mediática. Lo que sí me parece una canallada es que la Fiscalía tolere ese desequilibrio”, agregó en el trino Ojeda.

Más trinos

Pero esto no fue lo único que se dijeron a través de las redes sociales Vásquez y Ojeda, esta última también se refirió a lo dicho por Nicolás Petro en audiencia, quien alegó que la fiscal Lucy Marcela Laborde “aplica un doble rasero” contra él, ya que, según el hijo del presidente, “no dice nada” cuando Day Vásquez está en las audiencias de manera virtual.

“Le recuerdo a la señora Daysuris del Carmen que en las últimas audiencias que han sido de forma virtual en el proceso de violación de datos personales, no asistió, por lo tanto no cumple con dichos requerimientos que usted dice, sigue burlándose de mí como victima y de la justicia. Y como asegura que nos paseamos por la ciudad o país? Me sigue perfilando?”, señaló Laura Ojeda en su cuenta de X.

Y horas después Day Vásquez subió otro tino que dejó muchas preguntas al aire: “¿Por qué la gente se mete donde NADIE los ha mencionado?”.

Este jueves 12 de junio continúa la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.