Mundial de Clubes: Técnico del Borussia Dortmund, cauteloso con Jhon Arias

En la previa al inicio del Mundial de Clubes 2025, que iniciará el 14 de junio y finalizará el 13 de julio, y tendrá a Fluminense y Borussia Dortmund haciendo parte del grupo F junto a Ulsan Hyundai (Corea del Sur) y Mamelodi Sundowns (Sudáfrica), quienes obtuvieron su tiquete al certamen por ránking en su conferencia.

Jhon Arias, espera guiar a Fluminense para avanzar octavos de final, sin embargo, el primer duelo será, ante, seguramente, el rival más difícil de los integrantes del grupo, Borussia Dortmund, quien llegó a la final de la Champions League en 2024, cuando cayó 2-0 ante Real Madrid.

Le puede interesar: Mundial de Clubes 2025: formato del torneo, equipos, calendario y horarios Colombia.

Entrenador de Borussia habla de Jhon Arias

Durante la previa al debut ante Fluminense, el entrenador croata, Niko Kovač, fue cuestionado sobre si tenía conocimiento acerca de las principales figuras del ‘Flu’, incluido Jhon Arias, que es uno de los futbolistas más determinantes en el equipo tras sumar 3 goles y 12 asistencias durante la última temporada.

Esto respondió el director técnico de Borussia Dortmund:

“No entré en muchos detalles sobre los miembros del equipo, me centré más en todo el grupo. No me centré en un solo jugador. Pero, ya que usted (el periodista) está hablando de él, estoy seguro de que Arias debe ser un gran atleta y debemos tener cuidado para frenarlo. Nosotros también somos muy buenos y nos ocuparemos de eso", explicó el entrenador.

Noticia relacionada: Mundial de Clubes: Colombia confirmó presencia histórica en la final, ¿de quién se trata?

El entrenador también fue consultado acerca de los demás rivales en la competencia, pues el grupo F también lo conforma un club asiático y otro africano. Niko Kovač declaró:

“Es algo nuevo y genial. Nadie sabe todo sobre sus rivales. Creo que tenemos tres tipos de juego diferentes en el grupo: el estilo brasileño, con mucha individualidad y posesión; el estilo coreano, con mucho ataque y velocidad; y el estilo sudafricano, más parecido al brasileño. Como somos un club de alto nivel, necesitamos saber cómo afrontar esto y estar lo más preparados posible. Espero que todos estén preparados al máximo nivel” explicó el croata.

A continuación, el calendario de Fluminense de Gabriel Fuentes, Kevin Serna y Jhon Arias en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025:

Fecha 1-martes 17 de junio

11:00 am - Fluminense vs. Borussia Dortmund

También le puede interesar: Declaración de Russo que pone en duda el futuro de Frank Fabra en Boca: ¿Jugará Mundial de Clubes?

Fecha 2 - sábado 21 de junio

5:00 pm - Fluminense vs. Ulsan

Fecha 3 - miércoles 25 de junio

2:00 pm - Mamelodi Sundowns vs. Fluminense