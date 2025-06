Refuerzan esquemas de prevención y protección para candidatos en el Quindío

Armenia

A raíz del atentado que sufrió el precandidato Miguel Uribe se refuerzan las acciones para garantizar la seguridad en el territorio, así lo dio a conocer el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez.

Mencionó que la idea es brindar todas las condiciones a aquellas personas que tienen aspiraciones políticas nacionales que lleguen al departamento y la idea es que notifiquen para generar todas las medidas de protección y evitar que hechos tan lamentables se registren nuevamente.

“Con esto queremos garantizarle la seguridad a aquellas personas, digamos, que hoy tienen aspiraciones políticas nacionales como la presidencia que lleguen al departamento del Quindío, que nos notifiquen para brindarle las garantías digamos de su visita, pero también también no solo a estos candidatos presidenciales, sino también al Senado, a la misma cámara y a nuestros líderes sociales", sostuvo.

Añadió: “Hoy estamos viendo una situación compleja en el país desde el gobierno departamental y ya lo ha manifestado el gobernador que rechaza este tipo de actuación y atentados en contra la vida y en el caso en particular de Miguel Uribe, no queremos más personas violentadas en su vida y en su integridad de derecha, de izquierda. Aquí no nos interesa el color político, sino que se respete la democracia".

Fue claro que el mensaje va enfocado a que no desean más casos de personas violentadas en el país sin importar su ideología para que no se atente la democracia.

“Aquí lo que ocurrió fue un atentado a la democracia y desde aquí en nuestras oraciones estamos todos en oraciones para la recuperación de de Miguel Uribe y sobre todo la recuperación del país. Este tipo de cosas enferman al país y nos tienen en cuidados intensivos", indicó.

Enfatizó que ya han establecido 42 mesas de reacción rápida con medidas preventivas a líderes sociales del departamento en articulación con Fiscalía, Policía, Unidad Nacional de Protección y Defensoría del Pueblo.

“Nosotros estamos convocando para tener cuidado y de manera preventiva, si llegan a nuestro departamento, pues que nos notifiquen para hacer un acompañamiento y garantizarles que sí existe una democracia en nuestro territorio y no no exista ningún inconveniente. Así mismo quiero contales que nosotros hemos activado alrededor de 47 mesas de reacción rápidas, medidas preventivas a líderes sociales de nuestro departamento", concluyó.