Las noticias más importantes del día en La W con Julio Sánchez Cristo

La reforma laboral está en su recta final. Este miércoles 11 de junio se está realizando el cuarto y último debate en la plenaria del Senado, donde se espera que se aprobado.
En diálogo con La W, el pastor Samuel Rodríguez, quien es el principal de New Season Church en Sacramento, California (Estados Unidos), se refirió a las razones por las que culpa al expresidente Joe Biden por los disturbios ocurridos en Los Ángeles a raíz de las manifestaciones en contra de las redadas migratorias ordenadas por el Gobierno de Donald Trump.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina dejó firme la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por la cual la exmandataria tendrá que cumplir seis años de prisión y queda inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.
En diálogo con La W, Mignon Houston, quien es portavoz adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, se pronunció a propósito del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe del pasado 7 de junio.
Escuche la canción que la inteligencia artificial generó para Juan Diego Alvira, director del programa W Sin Carreta:
Mignon Houston, portavoz adjunta del Departamento de Estado de EE.UU., en entrevista con La W, habló sobre la relación entre EE.UU. y Colombia, el atentado a Miguel Uribe, la prohibición o restricción de viaje a cerca de 19 países incluyendo Venezuela, y temas de migración.
El próximo domingo 15 de junio, en toda Colombia, se llevará a cabo la Marcha del Silencio convocada por la ciudadanía para rechazar la violencia, el atentado a Miguel Uribe y pedir por un milagro.
Ilia Calderón, presentadora de Univisión, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre las protestas que se han dado en Los Ángeles.
Judith Schwentner, vicealcaldesa de Graz, pasó por los micrófonos de La W para entregar detalles de la masacre que se registró el martes 10 de junio, donde un joven armado de 21 años disparó y mató a 11 personas, entre alumnos y profesores.
El cardenal de la iglesia católica, Luis José Rueda, sostuvo una reunión con el presidente de la República, Gustavo Petro.
En diálogo con La W, Daniel Klug recordó el episodio de su vida en el que se salvó de la muerte prácticamente por un milagro después de que, en 2010, fuera atropellado por el abogado Fernando Abello, quien iba en estado de embriaguez.
Tras los tres atentados con explosivos que sacudieron a Cali el martes 10 de junio y que dejaron dos personas muertas y al menos 45 heridas, la ciudad recibe hoy un refuerzo de 100 nuevos policías, que se suman a los operativos de control ya desplegados. Así lo indicó el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, en entrevista con W Radio.
Gianni La Bella, responsable para América Latina de la comunidad de San’t Egidio En Roma, habló en La W sobre la advertencia que hizo el ELN de romper definitivamente el diálogo con el Gobierno Nacional por falta de interlocutores.
Hay una controversia grande en las redes sociales sobre un fallo de la Corte Constitucional acerca de neutralidad tecnológica.
Si usted necesita comprar un antibiótico en Estados Unidos, por decir algo una pastilla de Cypro, necesita una fórmula y un permiso médico de compra. Su doctor debe llamar por teléfono a una farmacia autorizada a donde registran el pedido que usted solo puede reclamar después de cumplir ese trámite.
Desde el sábado 7 de junio el precandidato y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay se encuentra hospitalizado y en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, en Bogotá, luego de ser víctima de un atentado en su contra en la localidad de Fontibón, cuando se encontraba realizando un acto de campaña.
La Fundación Santa Fe emitió un quinto parte médico del estado de salud de Miguel Uribe, luego de ser víctima de un atentado en Bogotá. En el comunicado, se menciona que hubo una mejoría neurológica.
Carlos Antonio Giménez, congresista republicano, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre el atentado al senador colombiano Miguel Uribe, la imagen de Gustavo Petro en Estados Unidos y también se refirió a las jornadas de manifestaciones en California.
