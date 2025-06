La pregunta que molestó a Néstor Lorenzo tras el empate de Colombia en Argentina

Colombia empató en su visita a Argentina por la fecha 16 de las Eliminatorias al Mundial 2026. La Tricolor pudo haberse traído una victoria del Más Monumental, pero se lo terminaron empatando con un hombre de más y perdió así la oportunidad de oro de conseguir un resultado histórico, aunque no termina de ser malo teniendo en cuenta por lo que venía pasando la Tricolor.

Al término del partido, el entrenador, Néstor Lorenzo, valoró ese empate partiendo de la dificultad del rival. Del mismo modo, aseguró que, durante el desarrollo del juego, sintió que Colombia podía quedarse con la victoria.

Desarrollo del partido: “El partido se dio como imaginábamos, con Argentina como protagonista. Tratamos de cerrar los circuitos del mediocampo y salir rápido y en parte nos dio resultado, pero bueno, después en una jugada un poco confusa, cuando Lucumí queda tirando pidiendo asistencia, viene el empate. Estoy muy conforme con la actuación del equipo y el resultado no es malo teniendo en cuenta al rival al que nos enfrentamos que es el mejor del mundo. Pero tuve la sensación de que nos llevábamos la victoria en los 90 minutos, pero desafortunadamente no se vio”.

La pregunta que molestó a Lorenzo

¿A Colombia le faltan agallas?: “Agalla es una palabra jodida. ¿Crees que cualquier rival viene y se le planta a Argentina como estos chicos, como jugaron los colombianos, te parece que les faltan agallas? Es una cancha muy difícil, rápida, ellos están muy mecanizados y cuando la agarra Messi pone pases como enhebrando una aguja y no es fácil Argentina y no es fácil jugarle como le jugó Colombia y como le generó situaciones. A mí me hubiera gustado ganar, pero creo que el partido en general fue bueno y tuvieron muchas agallas”.

¿Por qué el cambio de Román?: “Fue una corrección a partir de un cambio que hizo Argentina cuando queda con línea de 3 con Nico por izquierda y nos iba a fijar por banda a Muñoz y era muy peligroso jugar mano a mano por tener dos delanteros y dos bandas fijadas. Para defender eran cinco y quisimos fijar el sistema. Después de la expulsión ya nos sobraba un lateral, pero esa fue la idea, que jugara contra Nico González y Machado contra Simeone”.

La clasificación al Mundial:“No hubiera imaginado esperar a la última fecha, pero las cosas se dieron así. Este equipo mostró mucha categoría con los mejores del continente y eso es lo que me deja conforme de que el grupo está intacto. Hay que clasificar, pero estoy seguro de que vamos a hacer un gran Mundial”.

El partido de Luis Díaz: “Venía sin jugar, pero la idea de ponerlo por dentro y a Campaz y James por fuera era que no hiciera tantos recorridos por los laterales. Por eso lo dejamos a la derecha con James e hizo un partidazo. El esfuerzo de todos fue muy bueno, pero sin lugar a dudas Lucho fue el mejor”.