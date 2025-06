Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Leo y Géminis, necesitan una limpieza de las malas energías

Miércoles, 11 de junio, es mitad de semana y llega con un número que simboliza una misión grande, por lo que es considerado como el maestro de la numerología, según el profesor Salomón. Los nacidos en este día tienen un instinto de enseñar, apoyar y ser líderes, personas muy serviciales y nobles.

El número de la suerte para los cumpleañeros es el 5811 y como recomendación, cargue la medalla de San Benito para conseguir protección, salud y bienestar.

Estamos en luna llena, conocida como luna de fresa, que sirve para decretar todo lo que desee y hacerlo con actitud positiva. Para muchos signos, es un momento de este astro en el que llegan bendiciones y mejora su energía.

Santo del día : San Bernabé

: San Bernabé Color del día: violeta

violeta Número del día: 3619

3619 Fruta del día: uva

uva Recomendación del día: cargue la medalla de San Benito

cargue la medalla de San Benito Frase de reflexión: “Hoy decreto que todo lo malo está fuera de mí”.

Horóscopo de HOY:

Cáncer / Del 21 de junio al 22 de julio

Después de la tempestad llega la calma. Este es un mes en el que la luna está a su favor y será su aliada, por lo tanto, decrete desde hoy todo lo mejor y más positivo. No se lamente, ni se quede en la tristeza. Viene una cosecha de bienestar y buenas cosas, pero nuevamente, debe estar con la energía alta y una actitud de gratitud para que todo llegue de la mejor manera.

Número de la suerte: 2598

Escorpión / Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Llega un dinero que le da tranquilidad y estabilidad económica. Se estabilizará el amor y nuevos proyectos se llevarán a cabo. Está en un momento de prosperidad que también lega con la luna que lo beneficia. Como recomendación, buena energía y excelente actitud a todo lo que decida comenzar.

Número de la suerte: 2477

Piscis / 20 de febrero al 20 de marzo

No le ponga atención a las personas negativas. Puede que a su alrededor hablen de usted, pero recuerde que eso no debe importar. Con su actitud demuestre que las cosas son diferentes. Recuerde que uno no hace feliz a todo el mundo y primero debe pensar en sí mismo.

Número de la suerte: 8604

Géminis / Del 21 de mayo al 20 de junio

Lo que no sirve, que no estorbe. Debe permitirse soltar y dejar que personas, situaciones o momentos desaparezcan de su vida sin lamentarse por ello y realícese una limpieza o a sus espacios, eso le dará otra energía.

Se vienen proyectos nuevos que tendrán un buen resultado y un negocio con un medio de transporte, puede ser que compra o vende su carro.

Número de la suerte: 8850

Libra / Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Buena perspectiva a nivel económico. Firma unos papeles importantes de una demanda, una pensión o una herencia que están a su favor y traen beneficio. A nivel laboral estará completamente estable y feliz, de hecho, puede que se dé un ascenso, un nuevo proyecto o una felicitación por un trabajo realizado.

Número de la suerte: 1234

Le puede interesar: Festivos en Colombia 2025: Estos son los 3 días feriados de junio, ¿qué se celebra y por qué?

Acuario / 21 de enero al 19 de febrero

Se sorprenderá, llegan cosas nuevas que le traen otros aires y perspectivas. Además, está la mano de la provisión divina, que invita a tener fe, constancia y esfuerzo para que todo se alcance de la mejor manera.

A nivel laboral, tendrá que hacer unos cambios o ajustes para ver buenos resultados. Confíe en que cada paso que de, será para su bienestar.

Número de la suerte: 8164

Aries / Del 21 de marzo al 19 de abril

Siga remando hasta llegar a la orilla. No importa que tipo de obstáculos se presenten, siempre enfóquese en llegar a la meta. Se aproximan nuevas oportunidades que si se trabajan con esfuerzo traen éxito y prosperidad.

Número de la suerte: 2370

Leo / Del 23 de julio 07 al 22 de agosto

¡Ojo! Personas a su alrededor le quieren quitar ese brillo tan particular que tiene. No permita que lleguen con comentarios negativos o se acerquen por conveniencia porque serán un obstáculo grande que le costara afrontar si no lo hace a tiempo.

Número de la suerte: 5886

Sagitario / Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Suelte y deje que las cosas fluyan. La luna también llega a impactar en su vida, pero debe permitirle que haga su parte de manera natural. No trate de frenar lo que llega. Tendrá nuevas ideas y proyectos, además que lo acompañará la rueda de la fortuna.

Número de la suerte: 2976

Tauro / Del 20 de abril al 20 de mayo

Debe tomar decisiones. Hay algo nuevo que activar, reformar y cambiar. Si no tienen trabajo lo conseguirá o mejorar en el que ya está. Asimismo, los nuevos proyectos que decida emprender, es importante que los coseche como una semilla poco a poco les permita crecer.

Tenga cuidado con la salud, en especial asista al médico se le ha estado doliendo los hombros o la garganta.

Número de la suerte: 2818

Le puede interesar: Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 9 al 15 de junio

Virgo / Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Una firma de papeles que le traen seguridad, estabilidad y fortaleza. Esto llega acompañado a la carta del mago, que le brinda una magia especial para que todo lo que desea se pueda realizar. Tal vez sea un momento para transformar su vida y mejorarla, pida sabiduría para que sepa tomar las mejores decisiones.

Número de la suerte: 1460

Capricornio / Del 22 de diciembre al 20 de enero

Mucho trabajo. Se sentirá muy productivo y estará ocupado, pero no se preocupe que verá la recompensa más adelante. Una plata que le debían o estaba extraviada aparece y le da un alivio a sus finanzas.

En el amor busque reconciliarse con esa persona especial, o si definitivamente ya no tiene seguridad sobre lo que siente mejor considere acabar la relación y dejarla en los mejores términos.

Número de la suerte: 0026