Atlético Nacional: alarmante noticia que preocupa previo al duelo con Santa Fe en Liga Colombiana

Atlético Nacional se alista para su duelo frente a Independiente Santa Fe en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, por la fecha 4 de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana.

Ahora bien, el cuadro antioqueño recibió una alarmante noticia previo a este enfrentamiento.

El compromiso ante el cuadro cardenal es de vital importancia, pues el verde marcha tercero en el grupo B con 2 puntos, a 4 del líder que es Santa Fe. Considerando que restan 3 partidos para conocer a los finalistas del primer semestre de Liga, Atlético Nacional debe ganar todos los duelos de vuelta de los cuadrangulares para estar presente en una nueva final del fútbol colombiano; de lo contrario, según los resultados, dependerá de lo que hagan los demás equipos en otras canchas.

Tabla de posiciones, grupo B:

Alarmante baja en Atlético Nacional para enfrentar a Santa Fe

A través de sus redes sociales, Atlético Nacional anunció una nueva ausencia en Liga Colombiana. Se trata de Edwin Cardona por una fatiga muscular en su pierna derecha. Así pues, el entrenador argentino Javier Gandolfi no podrá contar con el mediocampista para el decisivo duelo ante Independiente Santa Fe.

Es preciso recordar que Cardona había regresado a la convocatoria de Nacional para el enfrentamiento con Santa Fe en Medellín durante la jornada anterior, luego de perderse los encuentros ante Millonarios y Once Caldas, donde no pasó del empate, y disputó el primer tiempo.

A la baja de Cardona se suman Elkin Rivero y Sebastián Gómez, como las ausencias para este juego. Así pues, esta es la lista de convocados en Nacional que viajan a Bogotá para medirse ante ‘El León’:

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Santa Fe 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬#DaleVerde pic.twitter.com/OM7TQXRoQ8 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 11, 2025

Nacional sin Edwin Cardona

El jugador con pasado en clubes como Boca Juniors, Racing Club, Junior, Monterrey, entre otros; regresó a la convocatoria para el duelo ante el conjunto cardenal en la jornada anterior, donde disputó únicamente el primer tiempo, y fue el futbolista mejor calificado del partido, según las aplicaciones deportivas. No obstante, Cardona no regresó después del entretiempo, y ahora, no hace parte del equipo que viaja a Bogotá.

El rendimiento del equipo varía notoriamente cuando Cardona juega, pues cuando el antioqueño está en cancha, el rendimiento de Atlético Nacional alcanza hasta un 60%, en cuanto a las victorias que aporta; además de añadirle importantes características vitales a su equipo, como la correcta circulación y posesión de la pelota y peligro en los disparos de media distancia, ya sea desde la pelota quieta o no.

Sin embargo, cuando Nacional no tiene a Edwin Cardona en el campo, el rendimiento ha disminuido hasta un 40%, sumando Copa Libertadores y Liga Colombiana.